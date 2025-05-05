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Жильё в Gornja Lastva, Черногория

квартиры
16
дома
4
20 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 4
А11-161. Двухкомнатная квартира в Donja Lastva, Tivat Просторная 2-комнатная квартира Seavie…
$452,899
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Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$236,773
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Дом 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Дом 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
D4-411. Modernes Stadthaus в ТиватеZu verkaufen Modernes Stadthaus в Тивате с Бергом и Меерб…
$793,371
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Дом 4 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Дом 4 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Д11-032. Красивая вилла на первой линииПродается - Красивая вилла, расположенная в Опатово, …
$1,34 млн
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Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Тиват, район Донья Ластва. Квартира с одной спальней, с собственным двориком  Сдача обьекта…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
А5-304. Квартира с одной спальней в Донье ЛаствеПродается Квартира 43м2, 1 спальня, гостиная…
$149,735
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Квартира 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Тиват. Новый жилой комплекс с 32 апартаментами. Покупатель освобождён от уплаты государстве…
$313,535
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Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$237,854
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Квартира 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Новый современный жилой комплекс в одном из самых развитых по инфраструктуре городов Черного…
$483,594
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Дом 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Дом 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
D4-410. Современный таунхаус в ТиватеПродается современный таунхаус в Тивате с видом на горы…
$994,507
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Тиват, район Донья Ластва. Квартира с одной спальней  Сдача обьекта в эксплуатацию - 30.05.…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
A9-1055. Exclusive residential complex on the Adriatic coast in the city of Tivat, Montenegr…
$199,572
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Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 152 м²
Тиват. Новый жилой комплекс с 32 апартаментами. Покупатель освобождён от уплаты государстве…
$518,954
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Вилла в Gornja Lastva, Черногория
Вилла
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 4
Площадь 308 м²
Уютная вилла с бассейном и четырьмя спальнями, в греческом стиле в одном из лучших районах Т…
$884,560
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Квартира 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$475,708
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Кондо 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Кондо 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Новый современный жилой комплекс в одном из самых развитых по инфраструктуре городов Черного…
$482,848
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Тиват. Новая квартира с  двумя спальнями с видом на море Площадь 74 кв.м. Расстояние до мо…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
А5-241. New two bedroom apartment in Donja Lastva, TivatFor sale two bedroom apartment  in D…
$358,693
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Квартира 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$432,462
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Квартира 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
A2-1097. Apartments in a new complex on the beachfront in Boka BayApartments for sale in a n…
$467,951
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Параметры недвижимости в Gornja Lastva, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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