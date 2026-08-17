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Жилье в Светях-Стефане, Черногория

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квартиры
63
дома
46
109 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Просторный вид на море Квартира на продажу в Свети Стефан - 77 м2 Яркая и элегантная кварт…
$296,454
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 304 м²
Вилла с бассейном и живописным видом на продажу в престижном районе Близикуче, Будва. Распол…
$1,76 млн
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/4
МестонахождениеРасположенная в Свети Стефан, одном из самых престижных прибрежных направлени…
$360,494
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Квартира 1 комната в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 комната
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Located within the exclusive Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, this luxurious 162 m…
$1
НДС
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартира на Святом Стефане продается в люкс доме, Площадь 85 м2 на втором этаже с видом на о…
$557,000
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Предлагаем к продаже современную квартиру с 1 спальней и панорамным видом на море в районе С…
$201,684
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Тихая зеленая зона над Свети Стефан предлагает вид на море и горы. Идеально подходит для жиз…
$1,33 млн
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Площадь 223 м²
Откройте для себя Townhouse D — роскошная резиденция в закрытом комплексе недалеко от Будвы,…
$855,240
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Квартира 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 3/5
Продается просторная квартира с двумя спальнями и потрясающим видом на первой линии в Свети …
$654,601
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Квартира 1 спальня в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
МестонахождениеРасположенная в Свети Стефан, муниципалитет Будвы, эта квартира находится в 1…
$255,047
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
| 230 м² | участок 400 м² | 4 спальни | 4 ванные | инфинити бассейн | паркинг | панорамный в…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Квартира 1 спальня в M 1, Черногория
Квартира 1 спальня
M 1, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Квартира расположена на приземном этаже пятиэтажного уютного жилого дома, который находится …
$134,878
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
А4-1883. Две спальни в Sv.Stefan с видом на мореПродается двухкомнатная квартира в Св.Стефан…
$302,982
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 660 м²
Представляем Вам современную  виллу с бассейном в поселке Свети Стефан недалеко от Будвы. Ви…
$4,04 млн
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Вилла 13 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 13 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 13
Площадь 774 м²
Количество этажей 4
К продаже четырехэтажная вилла площадью 774 м2 на первой линии, в 10 метрах от моря с видом …
$6,25 млн
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Аталанта
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Квартира 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Расположенная в самом престижном районе Будванской ривьеры, эта просторная квартира предлага…
$644,418
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Расположенная в престижном районе Близикуце, Будва, эта великолепная вилла  олицетворяет рос…
$1,98 млн
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продается квартира в Свети Стефан с видом на остров Свети Стефан, недалеко от города Будва. …
$406,078
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Агентство
Аталанта
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Площадь: 103м2Спальни: 2Ванные комнаты: 1 1помещенныйБудва, Свети Стефан, двухкомнатная квар…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$436,152
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Свети-Стефан, Черногория
Студия
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 73 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$542,672
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 8 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 8 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Casa Dea Villa — квинтэссенция средиземноморской роскоши на берегу Адриатики Расположенна…
$1,11 млн
НДС
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
МестонахождениеВилла расположена в Свети Стефан, муниципалитет Будвы, примерно в 11 км от це…
$1,60 млн
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Пентхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 4
Пентхаус в Свети Стефане с разными видами из окон ☀️ ID-557 📐 Площадь: 92 м² 5 комнат…
$397,528
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Дом 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Продажа дома с бассейном с одним парковочным местом Частный бассейн площадью 15 м²  Площад…
$575,937
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Дом в Свети-Стефан, Черногория
Дом
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 650 м²
Количество этажей 5
К4-166. Красивый отель в Sv.Stefan с видом на мореПродается апарт-отель в Sv.StefanОтель име…
$2,29 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Дом 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Предлагается к покупке вилла на первой линии поселка Близикуче. Этот дом площадью 215 кв.…
$588,325
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Дом 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
| 230 м² | участок 400 м² | 4 спальни | 4 ванные комнаты | инфинити-бассейн 7×5 м | паркинг …
$1,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 4
Продаются две уютные виллы с прекрасным видом на море в поселке Близикуче – Будванская ривье…
$1,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже виллу в поселке Близикуче, расположенном над Свети Стефаном, в одной из…
$2,65 млн
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