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Черногория
Жилая
Свети-Стефан
Жильё в Свети-Стефан, Черногория
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56 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
3
250 м²
NUM 5657 Villa with pool for sale in Blizikuće. The villa has an area of 250 m2 + aux…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Blizikuce, Черногория
3
3
Продается уникальная трехкомнатная квартира-дуплекс-пентхаус в Старом городе Будвы.Эта кварт…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Свети-Стефан, Черногория
4
5
Квартира имеет площадью 80м2. Планировка квартиры: три спальни, две ванные комнаты, кухня, с…
€1,48 млн
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
1
45 м²
NUM 4709 An apartment for sale in the popular tourist town of Sveti Stefan, near the city…
€160,000
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Дом 5 спален
Blizikuce, Черногория
5
280 м²
NUM 5549 House for sale in Tudorovica. The distance to the city of Budva is 13 km. Th…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4
430 м²
NUM 5615 Experience the epitome of seaside life with this exceptional villa currently und…
€1,07 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Blizikuce, Черногория
3
2
90 м²
2
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, в районе Свети Стефан, муниципалитет Будв…
€451,500
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Blizikuce, Черногория
5
5
Продается отдельный земельный участок на побережье в селе Загора, муниципалитет Которска. Уч…
€375,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Свети-Стефан, Черногория
1
1
40 м²
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
€126,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Милочер, Черногория
3
1
104 м²
6/8
Трехкомнатные апартаменты с видом на Св. Стефан в апарт-отеле 5* под управлением компа…
€542,880
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Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
1
56 м²
НУМ 4704 Продается квартира недалеко от популярного туристического места Свети Стефан, неда…
€160,000
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Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
1
2
ID 605 Продается квартира с 2 спальнями на Свети Стефан. 1 санузел, гостиная 56 м2 + …
€180,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
1
1
70 м²
1
ID 540 Продается квартира в Свети Стефан Площадь квартиры 50 м2 + 20 м2 терраса Отде…
€120,000
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Peters Group Real Estate
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Вилла
Blizikuce, Черногория
305 м²
3
ID 539 Продается дом с бассейном в Близикуче. Дом с видом на море. Бассейн Площадь …
€500,000
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Peters Group Real Estate
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Вилла
Свети-Стефан, Черногория
305 м²
3
ID 538 Продается дом в Близикуче. Дом с видом на море. Площадь дома 305 м2 Площадь у…
€400,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4
2
116 м²
2
ID 536 Продается квартира с тремя спальнями в Црвена Главица, Свети Стефан Квартира в …
€390,000
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Peters Group Real Estate
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Вилла 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
6
4
250 м²
3
ID 534 Продается каменная вилла построена на холме над Свети-Стефаном Вилла находится …
€800,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
117 м²
Добро пожаловать в эксклюзивную квартиру с шикарным видом на море в самой прекрасной части Б…
€560,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Blizikuce, Черногория
6
4
Продается потрясающая вилла в поселке Тудоровичи, рядом с островом Св.Стефан, в 15 минутах о…
€2,50 млн
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Дом 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
5
660 м²
Вилла находится в старом сосновом бору над, пожалуй, самой известной достопримечательностью …
€3,50 млн
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Дом 3 комнаты
Blizikuce, Черногория
3
270 м²
Комплекс расположен в средиземноморской деревне Близикуче, в одном из самых красивых и нетро…
€491,330
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Таунхаус 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4
270 м²
4
ID 313 Предлагаем к покупке таунхаус, с 4-мя спальнями классического или современного д…
€491,430
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Peters Group Real Estate
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Дом 4 комнаты
Blizikuce, Черногория
4
231 м²
Уникальные виллы расположены в Близикуче, над островом Свети-Стефан углеродно-нейтральные, …
€850,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Свети-Стефан, Черногория
4
2
169 м²
Предлагаем на продажу виллу в Царском селе в закрытом комплексе площадью 169 кв метров на уч…
€350,000
1
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
2
87 м²
Современно оборудованная квартира, приспособленная для комфортного и приятного семейного отд…
€609,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3
85 м²
NUM 4966 Продается квартира в Свети-Стефан с видом на остров Свети-Стефан, недалеко о…
€350,000
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Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
3
76 м²
Очень красивая квартира на Святи Стефане. Первый этаж 43м2, есть гостиная с кухней, одна спа…
€250,000
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Вилла 9 спален
Свети-Стефан, Черногория
9
8
485 м²
В этом величественном поместье есть 2 виллы в неокрашенном месте в парке Милочер, в непосред…
€8,00 млн
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла
Blizikuce, Черногория
The project is a complex of three modern villas, each of which has over 600 m2 of total buil…
€950,000
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Дом 3 комнаты
Blizikuce, Черногория
3
400 м²
Роскошная современная вилла расположена в элитном поселке с видом на Свети Стефан и Будву. …
€2,00 млн
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