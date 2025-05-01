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Жильё в Игало, Черногория

квартиры
57
дома
13
70 объектов найдено
Квартира в Игало, Черногория
Квартира
Игало, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 3
Квартира - студия площадью 25м2 (по листу - коммерческое помещение) на преземле в жилом здан…
$76,264
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Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Квартира общей площадью 40м2 (по документам 36м2) на высоком этаже преземле, 1 спальня. Част…
$86,522
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Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ID-2275 Продажа 2-комнатной квартиры с видом на море в Игало, Херцег Нови  Продается …
$144,603
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Херцег Нови, район Игало-Суторина. Квартира с одной спальней. Расстояние до моря 450м., пеш…
Цена по запросу
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Продаются квартиры в строящемся новом комплексе в Игало, Герцег-Нови. Площадь квартир от 40…
$168,426
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Дом 5 спален в Игало, Черногория
Дом 5 спален
Игало, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Площадь дома: 128 м² Площадь участка: 253 м² Право собственности: 1/1 Описание объекта Предл…
$291,197
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Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Херцег Нови, район Игало. Две квартиры с двумя спальнями в новом доме. Дом сдан в эксплуата…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Продается квартира в Игало, недалеко от города Герцег-Нови. Квартира площадью 64 м2 располож…
$104,785
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Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Продается меблированная квартира в прекрасном Игало, Херцег-Нови, идеальная для отдыха или п…
$91,061
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Игало. Квартира, площадью 45 м2, на втором этаже нового дома. Планировка: гостиная с кухней,…
$68,539
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Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
ID-1844 Продается просторная квартира с двумя спальнями с видом на горы и море в тихом ра…
$251,026
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 16 спален в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 16 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 16
В курортном городке Игало продается новый отель общей площадью 830 м2. Объект расположен на …
$1,30 млн
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Дом 5 спален в Игало, Черногория
Дом 5 спален
Игало, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Продажа: Дом с бассейном в Боко-Которском заливе в Герцег Нови Площадь дома 400 м2, …
$488,138
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира в Игало, Черногория
Квартира
Игало, Черногория
Площадь 116 м²
A5-1042. Красивая квартира в Centr IgaloПродается красивая квартира в Centr Igalo.   Жилая п…
$244,837
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален в Игало, Черногория
Дом 6 спален
Игало, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Роскошный дом в Херцег-Нови Продается 3-х этажный дом в Игало (Херцег-Нови). Общая площадь д…
$342,666
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Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
ID 951 Продается квартира с двумя спальнями в Игало, Херцег Нови Квартира в тихом райо…
$102,774
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
Квартира на 1 этаже в малоэтажном здании, площадью 41м2, плюс терраса 3м2 с видом на горы и …
$81,115
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Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Новый жилой комплекс в населённом пункте Игало, Боко-Которская Ривьера. Общей площадью 2145 …
$165,726
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Two bedroom apartment available to purchase in Goma near Igalo with absolutely outstanding v…
$131,572
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Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Продается квартира пентхаус в Черногории в новом доме с видом на море. Площадь квартиры 9…
$271,188
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Этаж 4
ID-1631 - Продается квартира с одной спальней в отличной локации в Игало, Херцег Нови Про…
$141,479
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/4
A7-015. Квартира с видом на море в Игало, Герцег-НовиПродается в Герцег-Нови Квартира с видо…
$167,614
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Квартира в комплексе Adria Montenegro в 300м от моря. Квартира площадью 75м2 (по ЛН 60м2) на…
$200,083
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Дом 11 спален в Игало, Черногория
Дом 11 спален
Игало, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Этаж 3
Этот просторный и полностью меблированный дом представляет собой исключительную возможность …
$853,701
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море …
$163,231
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Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
A7-047. Просторная квартира в тихом районе, Игало, Герцег-НовиПродается! Прекрасная простор…
$307,291
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 500м. Вид на море …
$130,758
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Продается трехкомнатная двухуровневая квартира в Игало, в тихом месте недалеко от моря. Здан…
$200,200
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Квартира 1 комната в Игало, Черногория
Квартира 1 комната
Игало, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
На продажу квартира-студия площадью 42 м2 с балконом и великолепным видом на горы. Квартира …
$136,292
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Студия в Игало, Черногория
Студия
Игало, Черногория
Площадь 25 м²
Херцег Нови Игало   Продаем великолепную квартиру, студию 25 м2 новостройку в Игало ря…
$73,870
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Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Realting.com
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