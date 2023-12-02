Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Муо

Жильё в Муо, Черногория

квартиры
11
дома
10
25 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новые просторные апартаменты с террасой представляют собой целый этаж современной виллы в 50…
€490,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
NUM 5583 Apartments for sale in Kotor, Muo, in a quiet location near the sea. The apa…
€95,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Муо, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Продается – каменный дом с отличной планировкой на первой линии моря.  На участке замечат…
€725,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположение: Муо, Котор Общая площадь: 180 кв.м Количество спален: 2 Количество ванных: …
€360,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 43 и 44 кв метров в Муо. У кажд…
€105,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
На продажу предлагаем две квартиры с двумя спальнями площадью 68 кв метров в Муо. Квартиры с…
€151,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 42 и 46 кв метров в Муо. К кажд…
€85,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Продается роскошная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на море в городке Муо, недалек…
€330,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Вилла 6 спален в Муо, Черногория
Вилла 6 спален
Муо, Черногория
Количество спален 6
Площадь 228 м²
NUM 5241 Мы предлагаем на продажу великолепную виллу в тихом и спокойном пригороде Котор, М…
€565,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Вилла 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 510 м²
Площадь: 510 м2 (450 м2 + мансарда 60 м2) Спальни: 7 Ванные комнаты: 6 Этажность: 3 + ман…
€1,40 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Студия 2 ванных в Муо, Черногория
Студия 2 ванных
Муо, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Выгодные инвестиции для проживания и сдачи в аренду - квартира в Старом городе Котора! Редко…
€210,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Дом 6 спален в Муо, Черногория
Дом 6 спален
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
This cute and cozy home can be yours! The house is located in a developed and picturesque ar…
€420,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 3 спальни в Муо, Черногория
Квартира 3 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположение: Котор, Черногория Общая площадь: 111 кв. Метров Всего спален: 3 Ванные комнаты…
€310,800
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Location: Kotor Apartment area: 80 sq.m. Number of bedrooms: 2 Number of bathrooms: 1 Price:…
€240,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Дом 7 спален в Муо, Черногория
Дом 7 спален
Муо, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 510 м²
Area: 510 sq.m. (450 sq.m. + attic 60 sq.m.) Bedrooms: 7 Bathrooms: 6 Floors: 3 + attic Gara…
€1,40 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Дом 3 спальни в Муо, Черногория
Дом 3 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 3
Площадь 125 м²
NUM 4741 Three-bedroom villa in Skaljari, Kotor. The area of ​​the villa is 125 m2, w…
€370,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 спален в Муо, Черногория
Дом 6 спален
Муо, Черногория
Количество спален 6
Площадь 454 м²
NUM 3770 New modern house on the second line from the sea in Muo, Kotor. The area of ​…
€1,75 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 7 спален в Муо, Черногория
Дом 7 спален
Муо, Черногория
Количество спален 7
Площадь 300 м²
NUM 3988 Two houses for sale with an area of ​​300m2 and 100m2 in Muo. The houses are lo…
€1,48 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море в Муо, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
D2-1024. Старый трехэтажный дом на первой линииСтарый трехэтажный дом на продажу на первой л…
€580,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2/3
Цена снижена с 585.000 евро. Новые роскошные апартаменты с большой террасой и дворик…
€490,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 7 спален с парковкой, с террасой, с садом в Муо, Черногория
Вилла 7 спален с парковкой, с террасой, с садом
Муо, Черногория
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 4/4
Эта новая современная вилла расположена всего в 50 м от набережной в Муо. Муо — это …
€1,56 млн
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с сауной в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с сауной
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Код объекта - 1.26.13.83122-этажные апартаменты (92 м2), на вилле Myo, Kotor (1,7 км от Star…
€330,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с сауной, с крытой парковкой в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с сауной, с крытой парковкой
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Код объекта - 1.26.13.7799Продается люкс апартамент в Которе (Муо) Площадь: 92 м2 Этажи: 2 С…
€300,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муо, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муо, Черногория
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Код объекта - 1.26.11.7438Дом расположен в пос. Муо, в 1,5 км от Старого города Котор.Дом по…
€315,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Код объекта - 1.26.13.5322Продается квартира с 2-мя спальнями в Черногории (г. Котор, п. Муо…
€235,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти