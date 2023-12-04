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Realting.com
Черногория
Жилая
Колашин
Жильё в Колашин, Черногория
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46 объектов найдено
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Квартира 1 ванная
Колашин, Черногория
1
27 м²
Ski Studio Apartment is part of a hotel, located directly on the slopes of Kolasin 1600 Ski …
€150,700
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
1
1
35 м²
This Ski Apartment is located in Kolasin Ski resort (Building R in the master plan), the lat…
€163,513
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
28 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, подножие горы Беласица. Новй малоквартирный трёхэта…
€61,600
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Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
2
73 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€350,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
3
124 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€650,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
3
208 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на …
€950,000
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Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
€950,000
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
€650,000
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
€350,000
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
1
1
70 м²
В продаже апартаменты в Mountain Retreat by Dukley – комплексе премиум-класса, состоящем из …
€350,000
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Дом 1 спальня
Колашин, Черногория
1
ID 942 Продается дом в Веруше, Колашин Verusa, 10 минут езды до известного курортного …
€57,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 комната с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
1
1
29 м²
1/1
Старт продаж апартментов в новом кондо-отеле 4* с сервисом высшего класса в центре Кол…
€141,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
3
1
70 м²
2/2
Роскошные апартаменты- дуплекс лофт в MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в самом центре популя…
€350,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
3
1
2/2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного гор…
€350,000
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Вилла 3 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
3
139 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€350,000
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Вилла 2 спальни с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
2
121 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Закрытый комплекс из двадцати вилл класса люкс Высота над у…
€320,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
1
70 м²
Горнолыжный курорт Колашин, национальный парк «Биоградска гора», южный склон горы Беласи…
€350,000
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Квартира
Колашин, Черногория
27 м²
NUM 5451 Продается квартира в Коласине, под горой Бьеласица, которая находится в часе езды о…
€64,000
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Дом 3 комнаты
Колашин, Черногория
3
164 м²
Шале расположено в долине реки Плашница (приток Тары) Площадь дома около 164 м2 + мансарда …
€398,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
4
3
3
From: €950,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s bre…
€950,000
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Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
2
1
2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
€650,000
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Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
2
1
2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
€350,000
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Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
1
1
40 м²
Уютная лыжная квартира находится в отеле в центре горнолыжного курорта 1450. Эта квартира - …
€255,000
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Leo Estate
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Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
2
1
59 м²
Лыжная 2-комнатная квартира расположена в отеле, который в настоящее время находится в разра…
€300,000
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Leo Estate
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Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
2
1
65 м²
Ski Condo Apartment является частью отеля, расположенного прямо на склонах горнолыжного куро…
€359,427
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Leo Estate
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Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
1
1
45 м²
Ski Apartment является частью отеля, расположенного прямо на склонах горнолыжного курорта Ко…
€257,282
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
1
1
35 м²
Эти лыжные апартаменты расположены на горнолыжном курорте Коласин ( Здание R в генеральном п…
€208,740
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Агентство
Leo Estate
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Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
2
1
62 м²
Квартира расположена в идеальном, тихом месте, в самом центре города Коласин, на втором этаж…
€142,600
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Кондо 1 спальня
Колашин, Черногория
1
1
45 м²
Лыжные апартаменты являются частью Swissôtel Resort Kolašin, расположенного прямо на склонах…
€257,282
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира
Колашин, Черногория
26 м²
Новый туристически-жилой комплекс в Колашине предлагает полностью меблированные кондоминиумы…
€107,226
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