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Жилье в Колашине, Черногория

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квартиры
78
дома
20
98 объектов найдено
Шале 3 комнаты в Колашин, Черногория
Premium Premium
Шале 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу рядом с горнолыжным курортом! Всего 199.000€ за дом площадью 100 м² с участк…
$232,763
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Агентство
Mini Condos
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Квартира в Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
Однокомнатная квартира на продажу в Колашине – новое здание, 4-й этаж, парковка и склад Прод…
$122,304
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 29 м²
$177,737
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Застройщик
Mereha Developments
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
One-Bedroom Apartment for Sale in Kolasin – New Building, 4th Floor, Parking & Storage For s…
$121,669
НДС
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Полностью меблированная однокомнатная квартира с террасой на продажу в Колашине, расположенн…
$166,292
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 33 м²
$216,939
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Застройщик
Mereha Developments
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Квартира 3 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Надёжные инвестиции с гарантированным доходом! Mountain Retreat by Dukley — ваш дом в горах…
$492,110
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Lipovo Villas — частные альпийские дома в сердце Черногории Расположен…
$620,255
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Агентство
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 29 м²
$186,365
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
English, Русский, Српски
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Квартира 2 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Площадь: 36 м2Спальни: 1Ванные комнаты: 1 1Однокомнатная, превосходная квартира, полностью м…
$289,227
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
For sale (urgent): brand new, unfurnished 1-bedroom apartment of 46 m² in Kolašin, Montenegr…
$100,753
НДС
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Квартира в Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Откройте для себя привлекательную инвестиционную возможность в Колашине — быстроразвивающемс…
$100,059
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 28 м²
Ваш актив в Черногории под управлением мирового бренда с гарантированным доходом 8% годовых …
$177,900
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Застройщик
Mereha Developments
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 29 м²
$177,737
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Застройщик
Mereha Developments
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English, Русский, Српски
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 28 м²
$179,735
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Застройщик
Mereha Developments
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English, Русский, Српски
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Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
A modern apartment for sale in Kolašin, located in the quality Eurozox residential building,…
$157,590
НДС
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
ПРОЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ ЧЕРНОГОРИИ ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпр…
$195,731
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 29 м²
$178,910
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Застройщик
Mereha Developments
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English, Русский, Српски
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Вилла в Колашин, Черногория
Вилла
Колашин, Черногория
11 000 м² | Электричество | Подъезд | Проект | Возможность коммерческого использования Пр…
$1,08 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Квартира 4 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 4 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 2/2
Роскошные апартаменты- дуплекс лофт в MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в самом центре популярного …
$830,865
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Агентство
VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 29 м²
$187,194
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Застройщик
Mereha Developments
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 35 м²
$228,576
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Застройщик
Mereha Developments
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English, Русский, Српски
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
ПРОЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ ЧЕРНОГОРИИ ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпр…
$409,252
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Однокомнатная квартира на продажу в Колашине – новое здание, 4-й этаж, парковка и склад П…
$122,586
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 41 м²
$282,339
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Застройщик
Mereha Developments
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Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Предлагаем к продаже гостиничные номера в премиальном комплексе под управлением международно…
$173,587
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
ПРОЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ ЧЕРНОГОРИИ ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпр…
$296,695
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 43 м²
$276,056
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Застройщик
Mereha Developments
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 29 м²
$178,528
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Застройщик
Mereha Developments
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 51 м²
$354,788
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
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