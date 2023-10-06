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Дома с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
549
Пейя
149
Героскипу
64
Сообщество Мандрия
58
Polis Chrysochous
54
Tsada
45
Empa
40
Сообщество Ebas
40
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152 объекта найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 10
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€799,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 8
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,85 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 294 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,06 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€520,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€410,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 265 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€2,15 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,45 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,00 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Площадь 409 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,60 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 370 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€2,00 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 310 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€750,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,80 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,90 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 207 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 207 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€399,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
€2,30 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€640,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 178 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,17 млн
Дом с видом на море, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
Площадь 110 м²
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
€390,000
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 163 м²
Предлагаем вашему вниманию прекрасную виллу напобережье сказочного острова Кипр.Вилла площад…
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 253 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€727,685
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€555,920
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 6
Площадь 174 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€428,400
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Дом 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Все виллы построены на больших участках, на территории каждой виллы есть собственный бассейн…
€586,670
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€395,000
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 7 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн

Типы недвижимости в Пафос

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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