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Дома с видом на горы в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
386
Пейя
519
Полис
28
Героскипу
331
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23 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Дом 3 спальни в Куклия, Кипр
Дом 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя изысканное средиземноморское жилье с этой престижной роскошной виллой с 3 …
$2,13 млн
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Дом 5 спален в Арму, Кипр
Дом 5 спален
Арму, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Продается потрясающий отдельно стоящий дом, расположенный в мирной деревне Арму. Эта простор…
$865,839
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Пейя, Кипр
Дом 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Виллы Коккинос Расположенные в тихом месте, всего в 5 минутах езды от песчаных берегов Ко…
$543,338
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла 6 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$909,376
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Бунгало в Каллепея, Кипр
Бунгало
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Для продажи: Уютное 3-спальное полуотдельное бунгало в деревне Каллепия Расположенное в жи…
$195,827
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Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Для продажи: Это очаровательное бунгало предлагает комфортную жизнь в самом сердце Талы. С в…
$377,962
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Дом 6 комнат в Пейя, Кипр
Дом 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$892,218
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла в Фити, Кипр
Вилла
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
Примечание: Готовы к переезду. С видом на залив Акамас и Латчи и над равниной гарантирует в…
$1,37 млн
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Дом 5 комнат в Камарес, Кипр
Дом 5 комнат
Камарес, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Откройте для себя элегантность и комфорт виллы Melissovounos Villa 33, роскошной виллы с 5 с…
$1,43 млн
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла в Фити, Кипр
Вилла
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
Примечание: Готовы к переезду. С видом на залив Акамас и Латчи и над равниной гарантирует в…
$1,37 млн
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Бунгало в Polis Chrysochous, Кипр
Бунгало
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Это уникальное свойство - отдельно стоящее бунгало, которое имеет беспрепятственный и панора…
$1,59 млн
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Дом 3 спальни в Криту Терра, Кипр
Дом 3 спальни
Криту Терра, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Очаровательный 3-комнатный дом в Tranquil Kritou Деревня Тера Местонахождение: Расположенн…
$311,702
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Вилла 4 комнаты в Меса Хорио, Кипр
Вилла 4 комнаты
Меса Хорио, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом, Меса Хорио, Кипр Предлагаются виллы …
$463,408
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Вилла 4 комнаты в Тала, Кипр
Вилла 4 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
$993,991
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Вилла 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с…
$807,498
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с гаванью, Полис, Кипр Предл…
$1,22 млн
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в престижном районе, Полис, Кипр П…
$533,072
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс в 50 метрах от пляжа, Полис, Кипр Предлагаются современные коттеджи с панора…
$502,247
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Вилла 3 комнаты в Куклия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Куклия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциям…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в районе Пафос

виллы
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бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
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