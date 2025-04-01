Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Episkopi Pafou
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Episkopi Pafou, Кипр

9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископи в …
$517,424
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископи в …
$517,424
Оставить заявку
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Епископи, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Епископи, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Almond Villas, потрясающую коллекцию из 9 роскошных вилл, расположенных с…
$453,230
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископи в …
$543,556
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Это потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископ…
$563,306
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Это потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископ…
$536,224
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 5 спален в Епископи, Кипр
Дом 5 спален
Епископи, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 265 м²
Красивое бунгало, расположенное в Эпископи, всего в 15 минутах от Пафоса. В тихом спокойном …
$1,23 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
The project consists of 10 detached 2-storey villas. A 3 bedroom –3 bathroom modern design …
$682,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Это потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископ…
$536,224
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Episkopi Pafou, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти