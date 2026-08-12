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Таунхаусы в районе Пафос, Кипр

;
муниципалитет Пафос
15
Пейя
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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40 объектов найдено
Таунхаус в Chloraka, Кипр
Таунхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современный таунхаус Предназначен для роскошной прибрежной жизни в Пафосе Откройте для себя…
$611,931
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Продается очаровательный таунхаус, расположенный в востребованном районе Universal, идеально…
$432,919
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Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$806,625
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Всего в нескольких шагах от береговой линии и в нескольких минутах от оживленных гробниц рай…
$347,016
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Очаровательный таунхаус с 2 спальнями, 1 ванной комнатой с дополнительным гостевым туалетом,…
$395,835
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Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Двуспальный таунхаус в роскошном комплексе в деревне Конья. Эта сказочная резиденция принад…
$414,836
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Таунхаус в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Таунхаус
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Продается яркий и просторный таунхаус, расположенный на первом этаже в очаровательном районе…
$330,945
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Всего в нескольких шагах от береговой линии и в нескольких минутах от оживленных гробниц рай…
$347,016
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Таунхаус в Анарита, Кипр
Таунхаус
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается хорошо сохранившийся таунхаус на вторичном рынке в спокойном районе Анаpиты. Этот …
$314,745
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Таунхаус в Пейя, Кипр
Таунхаус
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
На продажу предлагается современный таунхаус, который в настоящее время находится в стадии с…
$373,031
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Таунхаус в Анарита, Кипр
Таунхаус
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
На продажу: Этот уютный таунхаус в Анарите предлагает комфортную жилую площадь 132 м², идеал…
$297,075
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Таунхаус в Кония, Кипр
Таунхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Двуспальный таунхаус в роскошном комплексе в деревне Конья. Эта сказочная резиденция принад…
$414,836
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Таунхаус в Chloraka, Кипр
Таунхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современный 3-комнатный, 2-комнатный таунхаус в желательном комплексе в силовой Хлораке. По…
$391,789
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Таунхаус в Empa, Кипр
Таунхаус
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Продается: красивый современный таунхаус, расположенный в тихом районе Эмпа. Эта недвижимост…
$275,621
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Таунхаус в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этот готовый к заселению таунхаус с 3 спальнями спроектирован для функционального и комфортн…
$300,588
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Это курорт, спроектированный с учетом комфорта, отдыха и удовольствия требовательного владел…
$524,575
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Это курорт, который был разработан с учетом комфорта, отдыха и удовольствия взыскательного в…
$371,865
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Таунхаус в Тала, Кипр
Таунхаус
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается хорошо ухоженный таунхаус вторичного рынка в престижном районе Тала. С комфортной …
$454,631
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Таунхаус в Chloraka, Кипр
Таунхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современный таунхаус Предназначен для роскошной прибрежной жизни в Пафосе Откройте для себя…
$611,931
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Таунхаус в Тала, Кипр
Таунхаус
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Это стильный жилой комплекс, состоящий из 59 объектов недвижимости: просторных апартаментов …
$344,069
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Продаётся: современный таунхаус, находящийся на стадии строительства, в престижном районе Ка…
$571,203
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Таунхаус в Тала, Кипр
Таунхаус
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этот потрясающий таунхаус с 2 спальнями представляет собой гармоничное сочетание традиционно…
$450,882
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Таунхаус в Тими, Кипр
Таунхаус
Тими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный в самом сердце кипрской сельской местности, этот 3-комнатный таунхаус в Анарит…
$309,064
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Таунхаус в Пейя, Кипр
Таунхаус
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продается: Современный таунхаус, который находится на стадии строительства в престижном райо…
$334,562
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Таунхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается очаровательный таунхаус с правом перепродажи площадью 84 м², расположенный в попул…
$308,916
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Таунхаус в Empa, Кипр
Таунхаус
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Продается: красивый современный таунхаус, расположенный в тихом районе Эмпа. Эта недвижимост…
$275,621
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Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$806,625
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Таунхаус в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Таунхаус
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Продается яркий и просторный таунхаус, расположенный на первом этаже в очаровательном районе…
$330,945
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Таунхаус 3 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание   Комплекс из 7 замечательных таунхаусов с общим бассейном, 2 спальнями, расп…
$198,690
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Таунхаус в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается: Этот современный таунхаус на стадии строительства предлагает комфортное проживани…
$352,059
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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