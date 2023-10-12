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Таунхаусы в Пафос, Кипр

Героскипу
23
Пафос
9
Chloraka
8
Сообщество Хлорака
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Polis Chrysochous
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Tsada
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51 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с marble internal staircases, с landscaped gardens в Anarita, Кипр
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с marble internal staircases, с landscaped gardens
Anarita, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Характеристики недвижимости: Две спальни, туалет и ванная комната продуманно оформлены для ф…
€199,000
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens в Полис, Кипр
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€190,000
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с property features coming soon в Героскипу, Кипр
Таунхаус 2 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€355,000
Таунхаус 3 спальни с property features coming soon в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€500,000
Таунхаус 2 спальни с Double Glazing, с marble internal staircases, с water pressure system в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с Double Glazing, с marble internal staircases, с water pressure system
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Удобства: Большой бассейн для жителей с террасой с видом на ландшафтные сады, создающий сред…
€352,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€620,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€740,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
€125,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 233 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€369,500
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€310,516
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€300,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€300,000
Таунхаус 2 комнаты с Spalni, с патио в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с Spalni, с патио
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€300,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€310,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€315,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€310,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€305,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€305,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты с furnishings, с патио
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€300,000
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
€318,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€245,000
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната с бассейном, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
€359,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Героскипу, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€380,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Героскипу, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€350,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Героскипу, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€350,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Героскипу, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€350,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Героскипу, Кипр
Таунхаус 1 комната с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€515,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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