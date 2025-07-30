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Дома в Choulou, Кипр

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Хулу, Кипр
Дом 3 спальни
Хулу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Традиционный 3-спальный каменный деревенский дом в пригороде деревни Чолу с прекрасным видом…
$543,665
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Вилла в Хулу, Кипр
Вилла
Хулу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Традиционные дома в Чоулу, Пафос Откройте для себя уникальную возможность владеть домом, ко…
$412,698
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Вилла в Хулу, Кипр
Вилла
Хулу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Традиционные дома в Чоулу, Пафос Откройте для себя уникальную возможность владеть домом, ко…
$424,323
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Параметры недвижимости в Choulou, Кипр

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