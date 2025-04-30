Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Пафос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
188
Пейя
294
Полис
9
Chloraka
187
Показать больше
3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Кония, Кипр
Вилла 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Представляем вам Amara Homes - престижный проект, состоящий из шести роскошных вилл, располо…
$578,574
Оставить заявку
Вилла в район Пафос, Кипр
Вилла
район Пафос, Кипр
Площадь 395 м²
Эксклюзивный современный проект предлагает роскошные виллы с 4 и 5 спальнями в самом центре …
$1,14 млн
Оставить заявку
Вилла в район Пафос, Кипр
Вилла
район Пафос, Кипр
Площадь 266 м²
Современный оазис роскоши и уюта, воплотившийся в виде виллы с 4 спальнями, утопающей в зеле…
$986,658
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в районе Пафос

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти