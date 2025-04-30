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Дома с садом в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
188
Пейя
294
Полис
9
Chloraka
187
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95 объектов найдено
Дом 4 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 4 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This four bedroom villa, which is located near to the Akamas Peninsula, provides privacy and…
$1,74 млн
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Коттедж 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
$415,686
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр Предлагаются д…
$760,755
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Дом 3 спальни в Цада, Кипр
Дом 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
This opulently modern villa is situated in the breathtaking setting of the lovely hills of T…
$1,70 млн
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Дом 3 спальни в район Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
район Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Through the grand entrance of this property, one enters the living area. Elegant in its deco…
$975,726
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Элитная меблированная вилла с бассейном и панорамным видом на море недалеко от пляжа, Пейя, …
$2,93 млн
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Дом 3 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 3 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
This exclusive beachfront property is situated in Cyprus, nestled near the captivating Akama…
$1,66 млн
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Дом 3 спальни в Камарес, Кипр
Дом 3 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
This exceptional villa stands out for its graceful stone arches and an exceptional position …
$1,07 млн
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Дом 3 спальни в Empa, Кипр
Дом 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
This villa is meticulously designed with a blend of traditional stone and wood cladding that…
$505,677
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 353 м²
This Excellent luxurious private villas is situated at an exceptional town location of the p…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Тала, Кипр
Дом 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Nestled in Paphos, this villa is truly exceptional. The project is distinguished by its intr…
$2,17 млн
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Коттедж 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площа…
$449,925
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Дом 3 спальни в Тала, Кипр
Дом 3 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Nestled on a hill in the southwestern region of Cyprus, this villa boasts a prime location w…
$1,47 млн
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Дом 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
This private villa provides an unmatched living experience by combining luxury and nature in…
$1,20 млн
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Дом 3 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
This villa is located between the communities of Peyia and Kathikas, on the edge of the Akam…
$646,264
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Дом 4 спальни в район Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
район Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
This beautiful villa offering fantastic views  to the Blue Mediterranean Sea.  The villa off…
$1,66 млн
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Дом 12 спален в Камарес, Кипр
Дом 12 спален
Камарес, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 990 м²
Nestled atop the hills with commanding views of the Mediterranean Sea, this villa is part of…
$12,55 млн
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Дом 4 спальни в Пано Ародес, Кипр
Дом 4 спальни
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
A sea-side two-storey villa with a swimming pool built on a large plot in Pegeia Municipalit…
$2,22 млн
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Дом 3 спальни в Empa, Кипр
Дом 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
This villa is meticulously designed with a blend of traditional stone and wood cladding that…
$542,731
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Дом 3 спальни в Androlikou, Кипр
Дом 3 спальни
Androlikou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
This three-bedroom villa will be meticulously crafted to exacting standards, utilizing only …
$1,31 млн
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Дом 5 спален в Тала, Кипр
Дом 5 спален
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 403 м²
Nestled in Paphos, this 5-bedroom villa is truly exceptional. The project is distinguished b…
$2,70 млн
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Дом 5 спален в Пано Ародес, Кипр
Дом 5 спален
Пано Ародес, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 336 м²
In a captivating island setting, Celestial Sunset Villa is nestled just a quick 5-minute wal…
$2,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Меса Хорио, Кипр
Вилла 4 комнаты
Меса Хорио, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом, Меса Хорио, Кипр Предлагаются виллы …
$463,408
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с садами рядом с центром Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с садом и парковк…
$402,004
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс в 50 метрах от пляжа, Полис, Кипр Предлагаются современные коттеджи с панора…
$502,247
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Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Nestled in one of the most sought-after coastal locations on the island, this property enjoy…
$3,91 млн
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Дом в район Пафос, Кипр
Дом
район Пафос, Кипр
Площадь 1 000 м²
Luxury seafront villa for sale ith the covered area of 1000 meters located in luxurios proje…
$11,09 млн
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 731 м²
Located in one of the most sought-after seafront locations on the island, this property offe…
$3,48 млн
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Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
This one-of-a-kind development is distinguished by attractive modern architecture with roomy…
$670,241
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Дом 4 спальни в Камарес, Кипр
Дом 4 спальни
Камарес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Situated atop an advantageous hillside, this villa not only boasts magnificent vistas of the…
$937,247
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Типы недвижимости в районе Пафос

виллы
коттеджи
бунгало
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дуплексы

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с террасой
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с видом на море
с бассейном
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