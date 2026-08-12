Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Пафос
  4. Жилая
  5. Особняк

Особняки в районе Пафос, Кипр

;
Tremithousa
4
Особняк Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Особняк 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Особняк 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Откройте для себя воплощение роскоши и комфорта с этим элегантным 2-комнатным мезонетом, иде…
$365,271
Оставить заявку
Особняк 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Особняк 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Прекрасно законченный и современный по стилю, этот таунхаус с двумя спальнями имеет открытую…
$438,692
Оставить заявку
Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается: потрясающий мезонет вне плана, расположенный в очаровательной деревне Тремитуза. …
$300,058
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается: потрясающий мезонет вне плана, расположенный в очаровательной деревне Тремитуза. …
$300,058
Оставить заявку
Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается современный мезонет в желательном районе Тремитуза. Этот внеплановый отель предлаг…
$300,058
Оставить заявку
Особняк 2 спальни в Тремитуса, Кипр
Особняк 2 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается современный мезонет в желательном районе Тремитуза. Этот внеплановый отель предлаг…
$300,058
Оставить заявку

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти