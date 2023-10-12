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Особняки в Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство в Kouklia, Кипр
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Kouklia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Новый проект и лаку; Лучшего гольф курот Европы 2018 год и раку; по ферси международной спуц…
€2,40 млн

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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