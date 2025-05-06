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Бунгало в районе Пафос, Кипр

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6 объектов найдено
Бунгало в Нео Хорио, Кипр
Бунгало
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Расположенная в престижном районе, эта резиденция является воплощением элегантности и удобст…
$1,32 млн
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Бунгало в Пейя, Кипр
Бунгало
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
700 м от моря, пляжа и т.д. Огромный участок -780м2 Площадь покрытия - 170 м2 Веранда-40м2 Р…
$362,319
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Бунгало в Месоги, Кипр
Бунгало
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Это очаровательное бунгало с 3 спальнями предлагает современную жизнь с 2 ванными комнатами …
$350,996
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Бунгало в Кили, Кипр
Бунгало
Кили, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Роскошные 3 и 4-комнатные дома в Тале, Пафос Расположенные в живописной деревне Тала, Пафос…
$775,589
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Бунгало 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Бунгало 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 763 м²
Расположенный в уютном пригороде Пафоса Хлораке, этот уникальный дом предлагает комфортную ж…
$441,887
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Бунгало в Нео Хорио, Кипр
Бунгало
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Представьте себе захватывающий беспрепятственный вид на залив Хризохус, один из самых красив…
$1,11 млн
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

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