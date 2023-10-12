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Дуплексы в Пафос, Кипр

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2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Дуплекс 2 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединен…
€960,000
Дуплекс 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Дуплекс 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединен…
€885,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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