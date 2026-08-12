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Дуплексы в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
6
Tsada
3
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9 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 296 м²
Этаж 13/16
Это первый и единственный комплекс в Пафосе с высотными зданиями, расположенный на первой ли…
$4,68 млн
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Дуплекс 2 спальни в Цада, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/2
Эта изысканная одноуровневая резиденция захватывает вечный шарм жизни, сочетая современную ф…
$982,388
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 273 м²
Этаж 11/16
Это первый и единственный комплекс в Пафосе с высотными зданиями, расположенный на первой ли…
$4,56 млн
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Дуплекс 2 спальни в Tsada, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Инвестиционные выгоды Эзуза Сьюты — это больше, чем просто безопасная и безопасная инвестици…
$1,01 млн
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 288 м²
Этаж 9/16
Это первый и единственный комплекс в Пафосе с высотными зданиями, расположенный на первой ли…
$4,59 млн
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Дуплекс 2 спальни в Цада, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
Эта изысканная одноуровневая резиденция захватывает вечный шарм жизни, сочетая современную ф…
$1,02 млн
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Дуплекс 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Двухкомнатная квартира - современный комфорт в сердце мира, Пафос Эта элегантная двухкомнатн…
$559,448
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Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Исключительная возможность владеть просторной двухэтажной квартирой в одном из самых престиж…
$553,739
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 288 м²
Этаж 9/16
Это первый и единственный комплекс в Пафосе с высотными зданиями, расположенный на первой ли…
$4,56 млн
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

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