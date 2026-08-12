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Дома в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
386
Пейя
519
Полис
28
Героскипу
331
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2 618 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
3-комнатная резиденция Резиденция с тремя спальнями идеально подходит для семей, которые цен…
$1,06 млн
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Дом 5 спален в Пейя, Кипр
Дом 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Исключительная пятикомнатная отдельно стоящая вилла, расположенная на двух этажах в престижн…
$2,31 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 555 м²
Эта совершенно новая вилла с четырьмя спальнями (плюс офис) является внеплановой застройкой …
$2,43 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
4 спальные виллы в морских пещерах Откройте для себя современную прибрежную жизнь, эксклюзи…
$1,42 млн
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 066 м²
Роскошная 5-комнатная вилла в Venus Rock, Куклия, Пафос Расположенный в престижном Venus Ro…
$4,56 млн
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Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современное 3-спальное бунгало с видом на море в Нижней Хлораке Расположенное в востребованн…
$624,105
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Современная трехкомнатная отдельно стоящая вилла в востребованном районе Героскипу в Пафосе.…
$535,645
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 066 м²
Роскошная 5-комнатная вилла в Venus Rock, Куклия, Пафос Расположенный в престижном Venus Ro…
$4,56 млн
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Откройте для себя комфортное прибрежное проживание в этой красиво представленной вилле с 3 с…
$570,204
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Дом 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Эта 3-комнатная отдельно стоящая вилла в Pelagos Beachfront Villas предлагает примерно 274 м…
$2,25 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Изысканные виллы с тремя спальнями, расположенные в популярном и спокойном районе морских пе…
$1,51 млн
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Вилла в Empa, Кипр
Вилла
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Трехкомнатная вилла с террасой на крыше и бассейном в Эмбе, Пафос Эта стильная трехкомнатна…
$970,470
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Дом 3 спальни в Пейя, Кипр
Дом 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Современная 3-комнатная вилла с частным бассейном в Корал-Бей - Prime Investment Opportunity…
$738,110
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Собственность Описание Эта современная вилла с 4 спальнями расположена в приморском районе …
$1,19 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Эти резиденции образуют тщательно разработанную коллекцию современных вилл, ориентированных …
$2,59 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,51 млн
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Бунгало в Нео Хорио, Кипр
Бунгало
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Представьте себе захватывающий беспрепятственный вид на залив Хризохус, один из самых красив…
$1,15 млн
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Дом 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Современные дома в районе Киссонерги, Пафос. Эта эксклюзивная коллекция из 5 двухэтажных дом…
$598,952
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Дом 3 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные дома расположены в живописном районе Героскипу, Пафос. Проект состоит из 37 домо…
$909,946
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Petra очень просторный и светлый, этот дизайн с 4 спальнями максимально увеличивает вид из к…
$3,12 млн
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Продается: Красивая отдельно стоящая вилла теперь доступна в привлекательном районе Афродита…
$1,65 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Проект состоит из 20 частных отдельно стоящих трех и четырехспальных вилл с большим ландшафт…
$413,614
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Собственность Описание Эта современная вилла с 4 спальнями расположена в приморском районе …
$1,19 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается просторная вилла с 5 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Дом предлагает комфо…
$797,975
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Недвижимость представляет собой современный 3-комнатный полуотдельный дом для продажи в окру…
$389,979
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта красивая отдельно стоящая вилла предлагает комфортную жизнь в тихом районе По…
$467,097
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Дом 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Современные дома расположены в живописном районе деревни Тремитуза, Пафос. Проект состоит из…
$529,842
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Описание объекта: Вилла № 26 в жилом комплексе Pelagos Beachfront Residences - это уникальна…
$1,21 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Месоги, Кипр
Вилла
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Продается: Этот великолепный отдельно стоящий вилла на стадии строительства в Цаде сочетает …
$1,82 млн
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Типы недвижимости в районе Пафос

виллы
коттеджи
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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