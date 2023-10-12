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Дома в Пафос, Кипр
Пафос
544
Пейя
133
Героскипу
89
Polis Chrysochous
56
Сообщество Мандрия
56
Tsada
49
Empa
40
Сообщество Ebas
40
Сообщество Хлорака
23
Chloraka
22
Сообщество Талас
13
Kathikas
11
Сообщество Киссонергас
9
Полис
8
Makounta
5
Neo Chorio
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1 128 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
3
142 м²
Стены из небесного стекла Hesperides, доступные через затененный частный двор, наполняют отк…
€1,26 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
3
1
200 м²
Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле …
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с village centre with boutique sto, с sports ground with tennis academy
Tsada, Кипр
3
200 м²
Мезонированные уровни Астерии, столь же геометрические внутри, как и снаружи, создают впечат…
€2,05 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с крытой парковкой, в жилом комплексе, с property features coming soon
Пафос, Кипр
3
1
137 м²
Характеристики недвижимости: Вилла с тремя спальнями, занимающая площадь 151 кв. М, которая …
€585,000
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
223 м²
Вилла № 45 в жилом комплексе Pelagos Beachfront Residences – это уникальная 3-комнатная вилл…
€775,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€1,08 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€840,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
245 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€755,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Polis Chrysochous, Кипр
5
4
205 м²
This freshly renovated stone bungalow in Droushia village sets a new standard in eco-friendl…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Pano Akourdaleia, Кипр
5
3
332 м²
Presenting a distinctive bungalow set on a generous 16,700 square meter plot, surrounded by …
€1,59 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
114 м²
Welcome to this immaculate 2-bedroom house, ready for you to move in and enjoy the beauty of…
€425,500
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пафос, Кипр
3
121 м²
Представьте себе идеальный уголок райя, где солнечное воплощение роскоши и природная красота…
€359,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Empa, Кипр
4
159 м²
Отдельная вилла с 4 спальнями, изящно расположенная в очаровательной деревне Тремитуса. Этот…
€355,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
3
4
268 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€855,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
3
3
191 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Tsada, Кипр
3
226 м²
The Callisto residence is a modern ode to light. Dual aspect folding doors create a breeze-w…
€2,48 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
5
3
160 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
2
170 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
3
143 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3
133 м²
Продается вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, идеально расположенная в Гробницах Коро…
€367,000
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Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
4
225 м²
Потрясающая вилла с 4 спальнями на продажу в отличном месте Героскипу. Эта вилла находится в…
€425,000
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Дом 3 спальни
Kouklia, Кипр
3
182 м²
На продажу выставлен отдельный дом с 3 спальнями на стадии строительства, расположенный в кр…
€380,000
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