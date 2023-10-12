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Виллы в Пафос, Кипр

Пафос
141
Пейя
132
Героскипу
62
Polis Chrysochous
50
Tsada
43
Empa
36
Сообщество Ebas
36
Сообщество Мандрия
22
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630 объектов найдено
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Стены из небесного стекла Hesperides, доступные через затененный частный двор, наполняют отк…
€1,26 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле …
€2,10 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с village centre with boutique sto, с sports ground with tennis academy в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с village centre with boutique sto, с sports ground with tennis academy
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Мезонированные уровни Астерии, столь же геометрические внутри, как и снаружи, создают впечат…
€2,05 млн
Вилла 3 спальни с крытой парковкой, в жилом комплексе, с property features coming soon в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с крытой парковкой, в жилом комплексе, с property features coming soon
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Характеристики недвижимости: Вилла с тремя спальнями, занимающая площадь 151 кв. М, которая …
€585,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€1,08 млн
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€840,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€755,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€780,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€750,000
Вилла 5 спален в Pano Akourdaleia, Кипр
Вилла 5 спален
Pano Akourdaleia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Presenting a distinctive bungalow set on a generous 16,700 square meter plot, surrounded by …
€1,59 млн
Вилла 5 спален в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 5 спален
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
This freshly renovated stone bungalow in Droushia village sets a new standard in eco-friendl…
€1,80 млн
Вилла 2 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Welcome to this immaculate 2-bedroom house, ready for you to move in and enjoy the beauty of…
€425,500
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Представьте себе идеальный уголок райя, где солнечное воплощение роскоши и природная красота…
€359,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€855,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€810,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Вилла 3 спальни в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 226 м²
The Callisto residence is a modern ode to light. Dual aspect folding doors create a breeze-w…
€2,48 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 159 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€410,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Nestled within the picturesque village of Mandria, west of Pafos, lies a charming project th…
€360,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€360,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€360,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€315,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€320,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Добро пожаловать на недавно отремонтированную виллу с 3+1 спальнями, расположенную в самом п…
€995,000
Вилла 2 спальни в Kallepeia, Кипр
Вилла 2 спальни
Kallepeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Расположенный в знаменитом гольф-курорте Minthis в районе Цада, недалеко от Пафоса, вы найде…
€930,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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