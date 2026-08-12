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Виллы в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
150
Пейя
303
Полис
8
Героскипу
208
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1 383 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 555 м²
Эта совершенно новая вилла с четырьмя спальнями (плюс офис) является внеплановой застройкой …
$2,43 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
4 спальные виллы в морских пещерах Откройте для себя современную прибрежную жизнь, эксклюзи…
$1,42 млн
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 066 м²
Роскошная 5-комнатная вилла в Venus Rock, Куклия, Пафос Расположенный в престижном Venus Ro…
$4,56 млн
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 066 м²
Роскошная 5-комнатная вилла в Venus Rock, Куклия, Пафос Расположенный в престижном Venus Ro…
$4,56 млн
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Вилла в Empa, Кипр
Вилла
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Трехкомнатная вилла с террасой на крыше и бассейном в Эмбе, Пафос Эта стильная трехкомнатна…
$970,470
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Эти резиденции образуют тщательно разработанную коллекцию современных вилл, ориентированных …
$2,59 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,51 млн
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Petra очень просторный и светлый, этот дизайн с 4 спальнями максимально увеличивает вид из к…
$3,12 млн
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Продается: Красивая отдельно стоящая вилла теперь доступна в привлекательном районе Афродита…
$1,65 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Проект состоит из 20 частных отдельно стоящих трех и четырехспальных вилл с большим ландшафт…
$413,614
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается просторная вилла с 5 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Дом предлагает комфо…
$797,975
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Недвижимость представляет собой современный 3-комнатный полуотдельный дом для продажи в окру…
$389,979
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта красивая отдельно стоящая вилла предлагает комфортную жизнь в тихом районе По…
$467,097
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Описание объекта: Вилла № 26 в жилом комплексе Pelagos Beachfront Residences - это уникальна…
$1,21 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Месоги, Кипр
Вилла
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Продается: Этот великолепный отдельно стоящий вилла на стадии строительства в Цаде сочетает …
$1,82 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Этот новый проект включает в себя 34 отдельные виллы и 26 таунхаусов, расположенных вокруг ц…
$792,690
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта современная вилла на стадии строительства предлагает роскошную жизнь в прести…
$1,90 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 447 м²
Эксклюзивная вилла с 4 спальнями с панорамным видом на море - Нижняя Хлорака, Пафос Эта вилл…
$2,31 млн
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Вилла в Цада, Кипр
Вилла
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Расположенная в одном из самых престижных и спокойных жилых районов Цада, эта исключительная…
$2,66 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Описание объекта: Вилла Viewpoint Hills № 1271 — это современная роскошная вилла с 3 спальня…
$1,06 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Вилла с 7 спальнями - Ultimate Mediterranean Retreat Вилла с 7 спальнями является жемчужиной…
$3,15 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Испытайте современную жизнь со средиземноморским чутьем в этих продуманно спроектированных в…
$931,721
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается вилла на стадии планировки с современным дизайном и продуманной план…
$684,278
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается современная отдельно стоящая вилла по проекту с внутренней площадью 150 м², распол…
$525,915
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Вилла 6 комнат в Героскипу, Кипр
Вилла 6 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Aquamarine Coastal Villas — Эксклюзивная вилла V11 на первой линии в Пафосе Основные хара…
$917,631
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Продается элегантная вилла с 4 спальнями в Santa Maria, Ероскипу, Пафос. На основном уровне …
$1,17 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные роскошные виллы с 3 спальнями в Героскипу – современная жизнь, окруженная природ…
$698,744
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Вилла в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Вилла
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта вилла на стадии строительства предлагает современное жильё с комфортной внутр…
$1,15 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается: Эта великолепная современная вилла с отдельным входом полностью готова к заселени…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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