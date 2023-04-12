Купить отель в Греции

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Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Отель
периферия Крит, Греция
300 м²
€ 300,000
Предлагаем на продажу жилой комплекс, состоящий из 6 апартаментов. Площадь комплекса составл…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
410 м²
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель 1 комната
Амуди, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 500 м²
€ 700,000
На продажу выставлено коммерческое помещение, расположенное в районе Агиа Триада в пригороде…
Отель
Греция, Греция
1 350 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
625 м²
€ 1,000,000
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
Отель
Греция, Греция
800 м²
€ 3,300,000
Прелдагается на продажу отельный бизнес который состоит из 12 квартир в регионе Халкидики. Н…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
360 м²
€ 850,000
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
€ 1,650,000
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
Отель
Греция, Греция
510 м²
€ 870,000
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиница состо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
525 м²
€ 590,000
Продается здание площадью 525 кв.м. и который состоит из Подвал 160 кв.м. и используется в к…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
280 м²
€ 310,000
родается магазин с квартирой общей площадью 280 кв.м. Магазин расположен на первом этаже и с…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 000 м²
€ 2,900,000
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Ле…
Отель
Греция, Греция
1 450 м²
€ 3,200,000
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница состоит …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 1,300,000
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отель
периферия Северные Эгейские острова, Греция
480 м²
€ 1,350,000
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
Отель
Греция, Греция
1 350 м²
€ 4,000,000
На продажу выставлен отельный комплекс, расположенный на первой береговой линии от моря. Оте…
Отель
Греция, Греция
1 600 м²
€ 1,800,000
Предлагается на продажу отель площадью 1600 кв.м, состоящий из 24 номеров в курортном поселк…
Отель
Греция, Греция
728 м²
€ 950,000
Предлагаеися на продажу гостиница площадью в 728 кв.м, в районе Ксифиас, всего в 7 км от зам…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 400,000
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
Отель
Афины, Греция
580 м²
€ 1,450,000
We offer for sale a 5-storey hotel with an area of 580 sq.m. consisting of 10 luxury apart…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
385 м²
€ 600,000
Предлагается на продажуАпарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. Этот …
Отель
периферия Крит, Греция
2 000 м²
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
770 м²
€ 1,500,000
Продается здание в центре города Салоники, общей площадью 770 кв.м. (вместе с подвалом и общ…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
1 000 м²
€ 1,400,000
На продажу выставлена гостиница, которая состоит из 3-х зданий (17 номеров - 38 комнат). Гос…
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
300 м²
€ 900,000
Продаются на острове Тасос 12 студийи одинкоттедж53 кв.м, на участке 900 кв.м
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