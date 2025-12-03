  1. Realting.com
  Cypr
  Yeroskipou
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Yeroskipou, Cypr

Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Cypr
od
$179,966
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Bosco Verde is an exclusive boutique residential complex located next to a serene pine grove, just a few steps from the charming center of Yeroskipou, Paphos. In this unique location, exquisite architecture is combined with a calm atmosphere, offering a lifestyle defined by elegance, comfort…
Agencja
Invest Cafe
Apartamentowiec Luma Genesis
Apartamentowiec Luma Genesis
Yeroskipou, Cypr
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 63–90 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowoczesna sypialnia, 2-apartament w LUMA Genesis - GeroskipouDoświadcz współczesnego życia w tym pięknie zaprojektowane 2-sypialnia, 2-łazienka mieszkanie w wyłącznym rozwoju LUMA Genesis. Idealny dla rodzin, par lub jako inwestycja.Apartament Highlights - Wszystko zawarte w cenie:-Open-pla…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.8
191,909
Mieszkanie 2 pokoi
90.4
319,849
Deweloper
Luma Developers
Deweloper
Luma Developers
Języki komunikacji
English
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Yeroskipou, Cypr
od
$718,269
Powierzchnia 185 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Azure Vista Villas - Współczesne życie z panoramicznymi widokiem na morze w Yeroskipou, PafosAzure Vista Villas to nowoczesny projekt mieszkalny położony w wzniesionej części Yeroskipou- Ayia Marinouda, zaledwie 5 minut od piaszczystych plaż Pafos i centrum miasta. Każda willa z trzema sypia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
185.0
726,928
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
John TaylorJohn Taylor
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Cypr
od
$195,118
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
1- Sypialnia Apartament na sprzedaż w Yeroskipou, PafosZaczynając od €165,000 Plus VATWysyłka październik 2026Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie w budowie z AC, żaluzje elektryczne, basen komunalny, zadaszony parking i zabezpieczenia. Blisko plaży, usług i centrum miasta.Wysoka szansa na inwes…
Agencja
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Yeroskipou, Cypr
od
$194,160
Powierzchnia 63–90 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Luma Genesis to butikowy rozwój mieszkalny oferujący 24 stylowe apartamenty 1 i 2-pokojowe w jednym z najbardziej up- i-coming Pafos. Idealnie położony w pobliżu plaży Geroskipou i centrum miasta, to 2-pokojowe mieszkanie oferuje inteligentny układ, AC we wszystkich pokojach, elektryczne żal…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.8
191,909
Mieszkanie 2 pokoi
90.4
319,849
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Yeroskipou, Cypr
od
$746,999
Powierzchnia 202–334 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Baia to ekskluzywny projekt nad morzem położony wzdłuż brzegów plaży Geroskipou w Pafos, oferujący 17 nowoczesnych willi z bezpośrednim dostępem do morza. Każda rezydencja posiada nowoczesną architekturę śródziemnomorską, prywatny basen, ogrody krajobrazowe, przestronne tarasy i wysokiej jak…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy ELPEZ
Zespół mieszkaniowy ELPEZ
Zespół mieszkaniowy ELPEZ
Zespół mieszkaniowy ELPEZ
Zespół mieszkaniowy ELPEZ
Zespół mieszkaniowy ELPEZ
Yeroskipou, Cypr
od
$1,44M
Powierzchnia 261 m²
1 obiekt nieruchomości 1
El Pez luksusowe życie znajduje się tam, gdzie spotykają się naturalne piękno i historia. Strona, 150 metrów od pięknych piaszczystych plaż i jest domem dla 7 luksusowych willi, strategicznie umieszczone, aby cieszyć się widokiem na Morze Śródziemne. Wille reprezentują nie tylko piękno Morza…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Panorama Apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama Apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama Apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama Apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama Apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama Apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama Apartments
Yeroskipou, Cypr
od
$325,597
Powierzchnia 69–133 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Panorama Apartments w dolnym Geroskipou, Cypr, oferuje luksusowe śródziemnomorskie mieszkanie z nowoczesnymi apartamentami oferującymi wspaniałe widoki na morze. Niektóre penthouses wyposażone są nawet prywatne tarasy na dachu dla dodatkowej wyłączności. Apartamenty te oferują otwarte i prze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
331,479
Mieszkanie 2 pokoi
98.0 – 133.0
523,388 – 721,111
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Yeroskipou, Cypr
od
$328,448
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 67–133 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Panorama Apartments – Nowoczesne apartamenty z widokiem na morze w Geroskipou, Pafos 1–3 sypialnie | Powierzchnia: 66–137 m² | Basen i siłownia wspólna | Ogrzewanie podłogowe i system VRF w cenie Panorama Apartments to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dolnej części Geroskipou, zaledw…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.0 – 69.0
331,479 – 354,741
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 133.0
395,449 – 721,113
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Yeroskipou, Cypr
od
$971,078
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 255–615 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Położony w zapierającym dech w piersiach otoczeniu przybrzeżnym, Elite Residences stoi jako wyróżniająca strzeżona społeczność, która redefiniuje istotę cichego luksusu. Ta ekskluzywna enklawa składa się z obfitych willi, oferujących mieszkańcom styl życia, którego nie da się porównać. Poza …
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Yeroskipou, Cypr
od
$794,980
Powierzchnia 300–350 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ARTEMIS to ekskluzywny rozwój 23 luksusowych trzypokojowych, trzyłazienkowych willi znajduje się zaledwie 200 metrów od plaży w wysoce pożądanym obszarze Kato Pafos. W każdej willi znajduje się prywatny basen, ogród na dachu z opcjonalnym jacuzzi, ładowarka elektryczna i system alarmowy high…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Yeroskipou, Cypr
od
$192,000
Powierzchnia 53–183 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Eden Golf to przełomowy rozwój mieszkaniowy w Geroskipou, zaledwie kilka minut od Pafos. Projekt obejmuje sześć nowoczesnych budynków z 300 stylowych apartamentów, od studia do trzypokojowych apartamentów. Toughtly zaprojektowany z czystych linii, przestronne układy, i prywatne balkony, rezy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
274,000
Mieszkanie 2 pokoi
125.5
397,000
Mieszkanie 3 pokoi
182.8
480,000
Kawalerka
53.0
192,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Yeroskipou, Cypr
od
$216,485
Powierzchnia 53–154 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Cypress Park Retirement Village jest pierwszym 5-gwiazdkowym Cyprus niezależnej społeczności osób starszych, oferując wyjątkowy komfort, bezpieczeństwo i opiekę w zamkniętym środowisku. Z monitoringiem 24 / 7, ochroną patrolującą i przyciskami paniki w każdym pokoju, mieszkańcy cieszą się ca…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.5
418,711
Mieszkanie 3 pokoi
154.0
535,019
Kawalerka
53.0
220,986
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Santa Maria Villas
Zespół mieszkaniowy Santa Maria Villas
Zespół mieszkaniowy Santa Maria Villas
Zespół mieszkaniowy Santa Maria Villas
Yeroskipou, Cypr
od
$1,15M
Powierzchnia 480 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Santa Maria - Nowoczesna 4-sypialnia Villa z panoramicznymi widokiem na morze w Yeroskipou, PafosTa luksusowa willa posiada 4 sypialnie i 3 łazienki, znajduje się w najbardziej prestiżowej części Yeroskipou z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze rozciągającym się od lotniska Pafos…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Yeroskipou, Cypr
od
$218,306
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 53–156 m²
16 obiekty nieruchomości 16
🏡 Cypress Park to wyjątkowy kompleks 104 apartamentów o powierzchniach od 50 do 122 m² z 1–3 sypialniami, położony w malowniczej dzielnicy Geroskipou w Pafos. Nowoczesna architektura, energooszczędne materiały (klasa A) i bogata infrastruktura tworzą idealne warunki do całorocznego zamieszka…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0 – 63.0
220,986 – 261,694
Mieszkanie 2 pokoi
94.5 – 99.5
383,818 – 418,711
Mieszkanie 3 pokoi
153.0 – 155.5
511,758 – 535,019
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Yeroskipou, Cypr
od
$442,453
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apollo Court - Contemporary 3- Sypialnia Residences in Geroskipou, PafosApollo Court to stylowy rozwój zaledwie czterech nowoczesnych domów jednorodzinnych, każdy z trzema sypialniami, położony w prestiżowej dzielnicy Koloni Geroskipou, w pobliżu pola golfowego Elea. Te przestronne rezydencj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
447,788
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Yeroskipou, Cypr
od
$595,288
Powierzchnia 200–245 m²
2 obiekty nieruchomości 2
MARE to ekskluzywny projekt mieszkalny z 37 oddzielnymi i półoddzielnymi willami z trzema sypialniami, położony zaledwie 200 metrów od pięknej linii brzegowej Kato Pafos. Każda willa oferuje wyrafinowaną mieszankę współczesnego designu, efektywności energetycznej (klasa A) i komfortu codzien…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Yeroskipou, Cypr
od
$218,965
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 59–113 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Adonidos Gardens – Nowoczesne apartamenty w Geroskipou, Pafos Kawalerki, apartamenty z 1 lub 2 sypialniami | Powierzchnia mieszkalna: 36–88 m² | Werandy: 7–26 m² | Basen i strefa BBQ na dachu | Prywatny parking i komórka lokatorska | Klasa energetyczna A | Termin oddania: 18 miesięcy A…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0 – 64.0
220,986 – 279,141
Mieszkanie 2 pokoi
97.5 – 112.7
337,295 – 348,926
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Yeroskipou, Cypr
od
$264,090
Powierzchnia 40 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Atrium to projekt łączący w sobie bezpieczeństwo, trwałość i najnowocześniejszą technologię dla nowoczesnego, komfortowego życia. Posiada całodobową ochronę, systemy nadzoru, podziemny parking, tereny zielone, siłownię, pełną dostępność i środki redukcji hałasu. Innowacyjne materiały, inteli…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0
277,559
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Yeroskipou, Cypr
od
$205,580
Powierzchnia 66 m²
1 obiekt nieruchomości 1
La Reina to butikowy projekt mieszkalny z zaledwie 9 stylowych apartamentów na trzech piętrach, położony między tętniącym życiem obszarem Universal i tradycyjną miejscowością Geroskipou w Pafos. Zaprojektowane z nowoczesną architekturą i wysokiej jakości wykończeniami, każda jednostka obejmu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
66.0
209,355
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Yeroskipou, Cypr
od
$558,945
Powierzchnia 236–277 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Olivelia Domy oferuje 19 luksusowych 3-pokojowe wille w pożądanym obszarze Geroskipou Pafos, przeznaczone do nowoczesnego życia i długoterminowej komfortu. Każda willa posiada sufity 3,10m, przestronne wnętrza i obfite naturalne światło. W zestawie znajdują się zaawansowane podgrzewanie wody…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Yeroskipou, Cypr
od
$239,843
Powierzchnia 63–88 m²
2 obiekty nieruchomości 2
La Bella to nowoczesny kompleks mieszkalny zaledwie 2 km od morza, położony w uroczym mieście Geroskipou na południowym wybrzeżu Cypru. Projekt obejmuje 16 stylowych apartamentów w trzech budynkach dwupiętrowych, oferujących studia, 1 i 2 sypialnie. Mieszkańcy cieszą się wspólnym basenem, og…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
244,248
Mieszkanie 2 pokoi
88.0
354,741
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Yeroskipou, Cypr
od
$774,971
Powierzchnia 300 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elysian Homes II - Nowoczesne wille w obszarze Yeroskipou, PafosElysian Homes II to nowy projekt mieszkalny z nowoczesnymi willami z 3, 4, 5 i 6 sypialniami, położony w prestiżowej dzielnicy Yeroskipou- Ayia Marinouda w pobliżu Elea Golf Estate. Tylko 5 minut od piaszczystych plaż i centrum …
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
