  Cypr
  Prodromos
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Prodromos, Cypr

Zespół mieszkaniowy Berengaria
Prodromos, Cypr
od
$601,641
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości
Berengaria jest stylowy rozwój mieszkaniowy oferuje w pełni ukończone, high-end wykończenia. Każdy apartament posiada drewniane podłogi, kamień naturalny w łazienkach, wysokie sufity (3.15 m) i drzwi bezpieczeństwa wejścia. Komfort zapewnia ogrzewanie podłogowe, centralna klimatyzacja VRF i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
319,279
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
730,453
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
