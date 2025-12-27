  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Koinoteta Chloraka, Cypr

Chloraka
6
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Chloraka, Cypr
od
$405,598
Powierzchnia 138 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Oasis Garden - Eco- Lifestyle in Chloraka, PafosOasis Garden jest zielonym sanktuarium w sercu Chloraka, Pafos, przeznaczone dla tych, którzy szukają harmonii między życiem miasta i przyrody. Kompleks oferuje nowoczesną architekturę ekologiczną, bujną krajobrazową, mydlane systemy oraz natur…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
138.0
414,427
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Chloraka, Cypr
od
$640,000
Powierzchnia 355–359 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w The Pearl, gdzie wyjątkowe rzemiosło spotyka innowacyjne wzornictwo w sercu Pafos, Cypr. Nasze zaangażowanie w jakość i dbałość o szczegóły jest widoczne w każdym aspekcie naszych oszałamiających kompleksów mieszkaniowych. Każdy dom jest starannie zbudowany zgodnie z najwyższymi sta…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Chloraka, Cypr
od
$1,80M
Powierzchnia 504–1 400 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Galeria jest kolekcją butików siedmiu współczesnych prywatnych rezydencji w Pafos, zaprojektowanych z myślą o harmonii, elegancji i funkcjonalności. Położony w pobliżu plaży, każdy dom oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze, bezszwowe wewnątrz - na zewnątrz życia i wyrafinowane…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Chloraka, Cypr
od
$506,944
Powierzchnia 240 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LIBRA to strzeżona społeczność mieszkalna z 11 dwupiętrowymi willami z 2 i 3 sypialniami, z których każda posiada prywatny basen i niezakłócony widok na Morze Śródziemne. Położony w bardzo pożądanym obszarze Chloraka, zaledwie 1 km od plaży i 4 km od centrum miasta Pafos, rozwój łączy współc…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Chloraka, Cypr
od
$251,264
Powierzchnia 62–100 m²
3 obiekty nieruchomości 3
CIRVIS jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym, który łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Jasne wnętrza, wysokiej jakości materiały i dobrze zaprojektowane układy tworzą poczucie harmonii i łatwości. Czy przytulny jednopokojowy lub przestronny dwupokojowy apartament, każd…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
259,017
Mieszkanie 2 pokoi
89.0 – 100.0
400,299 – 423,846
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Chloraka, Cypr
od
$1,20M
Powierzchnia 182 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Exclusive Hilltop Villa in Chloraka stanowi doskonałą mieszankę nowoczesnego stylu, komfortu i innowacyjnych inteligentnych technologii. Ta czteropokojowa rezydencja o powierzchni 181.95 m ², położona na hojnej działce 532 m ², oferuje otwarty, wypełniony światłem układ przeznaczony do współ…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Na mapie
Realting.com
Udać się