  2. Cypr
  3. Agia Napa Municipality
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Agia Napa Municipality, Cypr

Ajia Napa
2
Ajia Napa, Cypr
od
$1,74M
Powierzchnia 601 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ta 5-pokojowa willa w ekskluzywnym rozwoju Pliades znajduje się zaledwie kilka kroków od morza w spokojnej okolicy Ayia Thekla, w pobliżu Ayia Napa Marina i plaży Blue Flag. Z pokrytymi powierzchniami do 272 m ² i basenów nieskończoności do 66 m ², każda willa posiada nowoczesną architekturę…
Stowarzyszenie
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Ajia Napa, Cypr
od
$1,92M
Powierzchnia 773 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ta willa z 5 sypialniami w Icebula Seafront Villas oferuje eleganckie życie zaledwie kilka kroków od Morza Śródziemnego. Z pokrytymi powierzchniami do 265 m ² i działkami do 861 m ², każda willa posiada klasyczny projekt Greek- inspirowany Greek-, prywatny basen przepełniony wodą, przestronn…
Stowarzyszenie
BitProperty
BitProperty
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
