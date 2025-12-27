  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Demos Aradippou, Cypr

Apartamentowiec Oak Residence
Aradipu, Cypr
od
$164,541
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 80–208 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Oak Residence jest ekskluzywny nowy rozwój w jednym z najbardziej wysuniętych po Larnaca obszarów mieszkalnych, Aradippou, tuż za Lidl i przylegających do pięknego publicznego ogrodu. Projekt składa się z 8 nowoczesnych apartamentów: sześciu przestronnych dwupokojowych i dwóch jednopokojowyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
79.7
170,716
Mieszkanie 2 pokoi
128.4 – 207.9
217,810 – 288,451
Stowarzyszenie
BitProperty
