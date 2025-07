Kompleks mieszkalny NEO Residence

Najlepsze dla Ciebie

Holiday- Like Life ze swoją wspaniałą lokalizacją 25 minut do lotniska, 5 minut do szkół prywatnych, 5 minut do Trikomo, 2 minuty do morza i plaży, 10 minut do Famagusta, 10 minut do szpitala, 2 minuty do supermarketu, 10 minut do uniwersytetu

Wejdź w nową erę swojego życia i odkryj raj przez Neo Residence. Życie, które da Ci poczucie przyjemności wakacje czeka w Agios Sergios, który jest zaledwie 5 minut od centrum miasta. Neo Residence zapewnia spokój i komfort w życiu z odkrytym basenem, siłownią, sauną i prywatnym bezpieczeństwem.

Dlaczego Neo Residence?

Prawe położenie: Jesteśmy tuż obok obszaru turystycznego w środku Famagusta i Trikomo. Perspektywa architektoniczna 360 °: Została zaprojektowana z unikalną perspektywą architektoniczną. Nowoczesny projekt: Został zbudowany z nowoczesnym i estetycznym poczuciem designu. Szerokie obszary wspólne: Posiada szerokie wspólne obszary dla przestronnej i wygodnej opcji życia.

Bezpieczeństwo konstrukcji: Posiada bezpieczną i trwałą strukturę. Bezpieczeństwo strony: Zapewnienie bezpieczeństwa na stronie jest jednym z naszych priorytetów. Special Landscaping: Staramy się upiększyć środowisko dzięki doskonałemu krajobrazowi. Wykonanie wysokiej jakości: Utrzymujemy nasze standardy jakości przy wysokiej jakości wykonania i wykorzystania materiałów.

Jego lokalizacja jest 2 minuty od najczystszych plaż Morza Śródziemnego

Jesteśmy tylko 2 minuty od najczystszych plaż Morza Śródziemnego. Jesteś w tym obszarze, gdzie te fale bez zapałek, które przyniósł Afrodytę na Cypr spotkać plażę. Opcja życia, gdzie można spędzić 8 miesięcy roku z morzem czeka na Ciebie zaledwie 2-minutowy spacer do najczystszych plaż Cypru. Jeśli mamy rację, raj musi być takim miejscem.

Miejsce, gdzie będziesz cieszyć się życiem i zaspokoić wszystkie swoje potrzeby

Jesteś w miejscu, gdzie będziesz cieszyć się życiem, a ponadto zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. Ponadto jest to tylko 2 minuty od Famagusta i Trikomo. Poza tym, prywatna szkoła, szpital, uniwersytet i supermarket są tuż obok ciebie. Ponadto, jesteś w bardzo szczególnym obszarze i projektu, który można odwiedzić, w tym restauracje, miejsca rozrywki, place zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe i zabytki, które pachną historią.