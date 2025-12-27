  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Polemidia Municipality
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Polemidia Municipality, Cypr

Pano Polemidia Community
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Lake View
Zespół mieszkaniowy Lake View
Zespół mieszkaniowy Lake View
Zespół mieszkaniowy Lake View
Zespół mieszkaniowy Lake View
Kato Polemidion Municipality, Cypr
od
$280,649
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lake View Residence to nowoczesny kompleks otoczony w centralnej dzielnicy Polemidia, Limassol. Z elegancką architekturą, przestronnymi układami i prywatnymi balkonami, oferuje spokojny, miejski styl życia zaledwie 10 minut od morza. Mieszkańcy korzystają z udogodnień premium i doskonałą łąc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
319,062
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
729,957
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Pano Polemidia, Cypr
od
$233,350
Powierzchnia 50–113 m²
4 obiekty nieruchomości 4
ADIGER to nowoczesny projekt mieszkaniowy w samym sercu Limassol, zaprojektowany dla tych, którzy cenią styl, komfort i jakość życia. Z elegancką architekturą, przemyślanymi układami, wysokimi wykończeniami i panoramicznymi oknami oferuje poczucie przestrzeni i światła. Doskonała równowaga e…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0 – 69.0
211,923 – 241,357
Mieszkanie 2 pokoi
83.0 – 112.7
311,998 – 364,979
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Na mapie
Realting.com
Udać się