  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kiti
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kiti, Cypr

Pafos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Ajia Napa
2
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Kiti, Cypr
od
$831,634
Powierzchnia 1 088 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nirvana Residences to zbiór stylowych, współczesnych willi znajdujących się w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Pafos, Cypr. Projekt oferuje starannie zaprojektowane układy, wysokiej jakości wykończenia i bezproblemową mieszankę życia wewnątrz i na zewnątrz. Każda przestronna willa of…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Na mapie
Realting.com
Udać się