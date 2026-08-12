  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol Municipality
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Limassol Municipality, Cypr

;
Pafos
42
Larnaka
6
Peyia
9
Ajia Napa
2
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Limassol District, Cypr
od
$456,465
Opcje wykończenia Gotowe
Olivea Residences Limassol engy124; CyprOlivea Residences to projekt butikowy składający się tylko z 10 nowoczesnych apartamentów zlokalizowanych w tętniącej życiem okolicy Agios Ioannis, Limassol.Cena: 399,000 EUR + VATApartament ten kwalifikuje się do stałego pobytu na południowym Cyprze (…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Limassol, Cypr
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 62–107 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Aster Residences to prestiżowy projekt mieszkalny położony w tętniącym życiem sercu Limassol, uwydatniający nowoczesne miasto żyjące dzięki wyrafinowanej konstrukcji i doskonałej lokalizacji. Ten starannie zaplanowany rozwój obejmuje dwa odrębne budynki mieszkalne, z których każdy jest dosto…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
290,595
Mieszkanie 2 pokoi
107.0
441,662 – 461,282
Deweloper
Velment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Limassol, Cypr
od
$256,975
Powierzchnia 55 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wyrafinowany rozwój mieszkalny w Kissonerga, Pafos, na skraju klifu z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne. EDGE oferuje 12 nowoczesnych apartamentów (4 jednoosobowe i 8 dwupokojowych), zaprojektowanych dla komfortu, elegancji i efektywności energetycznej klasy A-. Z pr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
259,666
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
TekceTekce
Na mapie
Realting.com
Udać się