  2. Cypr
  3. Famagusta
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Famagusta, Cypr

Ajia Napa
2
Paralimni
13
Protaras
5
Paralimni Deyneia Municipality
13
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Paralimni, Cypr
od
$759,745
Powierzchnia 335–452 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Ariel Residences to nowoczesna strzeżona społeczność 3-pokojowych willi z prywatnymi basenami, położona zaledwie 520 m od plaży Ayia Triada i 2 km od nowej Paralimni Marina. Z działkami o powierzchni od 297 do 452 m ², wykończeniami najwyższej jakości oraz doskonałą lokalizacją w pobliżu skl…
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Kapparis, Cypr
od
$273,049
Powierzchnia 68–117 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Amaya Residences to stylowa, strzeżona społeczność w Kapplis- Paralimni, oferująca 1 i 2-pokojowe apartamenty z wysokim wykończeniem i wspólnym basenem. Położony zaledwie 1,2 km od plaż Ayia Triada i Malama, a w pobliżu nowego Paralimni Marina, łączy urok wybrzeża z nowoczesną wygodą. Sklepy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.7
273,325
Mieszkanie 2 pokoi
117.0
354,741
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Kapparis, Cypr
od
$280,521
Powierzchnia 89–107 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lunae Residences to butikowy rozwój pięciu nowoczesnych apartamentów w Kapparis, zaledwie 600 m od plaży Ayia Triada i 300 m od sklepów i restauracji. Tylko dwa apartamenty na piętrze i luksusowy apartament na najwyższym poziomie, projekt oferuje prywatność, naturalne światło i eleganckie ży…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
89.0
279,141
Mieszkanie 3 pokoi
106.7
302,401
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Kapparis, Cypr
od
$3,89M
Powierzchnia 1 325 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Semera Villas to ekskluzywny rozwój w samym sercu dzielnicy Kapparis Ayia Napa, zaledwie kilka kroków od plaży Malama i tętniącej życiem ulicy głównej. Każda willa oferuje nowoczesną architekturę, wykończenia premium i prywatny basen, zaprojektowany z ziemistych ton i naturalnych materiałów …
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Ajia Napa, Cypr
od
$1,74M
Powierzchnia 601 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ta 5-pokojowa willa w ekskluzywnym rozwoju Pliades znajduje się zaledwie kilka kroków od morza w spokojnej okolicy Ayia Thekla, w pobliżu Ayia Napa Marina i plaży Blue Flag. Z pokrytymi powierzchniami do 272 m ² i basenów nieskończoności do 66 m ², każda willa posiada nowoczesną architekturę…
BitProperty
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Famagusta, Cypr
od
$310,319
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Najlepsze dla CiebieHoliday- Like Life ze swoją wspaniałą lokalizacją 25 minut do lotniska, 5 minut do szkół prywatnych, 5 minut do Trikomo, 2 minuty do morza i plaży, 10 minut do Famagusta, 10 minut do szpitala, 2 minuty do supermarketu, 10 minut do uniwersytetuWejdź w nową erę swojego życi…
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Kapparis, Cypr
od
$233,768
Powierzchnia 90–137 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nour Residences jest nowoczesnym mieszkaniem w samym sercu Paralimni, zaledwie 600 m od centrum miasta i 3,2 km od plaży. Oferując przestronne apartamenty 2-3 sypialnie z high- end wykończenia i bezpieczeństwa falistego, projekt jest doskonale położony w pobliżu sklepów, szkół i restauracji …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
89.8
232,617
Mieszkanie 3 pokoi
136.7
290,771
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Famagusta, Cypr
od
$270,368
Rok realizacji 2025
FUNDUSZ PROJEKTU▪ 7 bloków 2 + 1Twin DuplexVillas▪ 9 Bloki 1 + 1 apartamenty▪ 5 niezależne 4 + 1 Wille▪ Taras na dachu dla apartamentów na 1 piętrze▪ Kryty i odkryty basen▪ SPA & Centrum wellness▪ Pole gimnastyczne i sportowe▪ Restauracja i bar▪ Zarządzanie wynajmem▪ Generator oleju napędowe…
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Famagusta, Cypr
od
$129,340
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Northern Park to nowy kompleks mieszkalny klasy biznesowej znajdujący się w centralnej części Famagusta, otoczony całą niezbędną infrastrukturą, w odległości spaceru od restauracji, kawiarni, centrów handlowych i rozrywkowych, kin i terenów sportowych, niedaleko od Uniwersytetu Państwowego.N…
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kapparis, Cypr
od
$195,861
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
📍 Parlament, Cypr 124; Zakończenie budowy: lipiec 2027Idealnym projektem do życia, wypoczynku i inwestycji jest Niero City Apartments w samym sercu Paralimni.Nowoczesny kompleks mieszkalny zaledwie 7 minut od plaż Kapparis i Novaya Marina Paralimni, a także 10 minut od słynnej Fig Tree Bay w…
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Cypr
od
$234,536
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 80 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Blue View Lifestyle Apartments w Kapparis to właściwa okolica dla Ciebie i Twojej rodziny, z podświetlonymi niestandardowymi apartamentami, z których niektóre są lokatorami. Główną cechą projektu jest jednak okrągły basen o kształcie z wielkim zestawem szerokiej oferty pływackich apartamentó…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
282,630
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy AURALUX
Zespół mieszkaniowy AURALUX
Zespół mieszkaniowy AURALUX
Zespół mieszkaniowy AURALUX
Zespół mieszkaniowy AURALUX
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AURALUX
Zespół mieszkaniowy AURALUX
Famagusta, Cypr
od
$189,106
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
AURALUXTen projekt znajduje się w Yeni Boğaziçi i obejmuje obszar 18,988.03 m ² i oferuje 100 nowoczesnych jednostek z szeregiem fantastycznych obiektów.NASZE USŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWAZapewniamy wsparcie klientom przed i po procesie sprzedaży.Zarządzanie nieruchomościamiNasza usługa zarządzani…
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Fig Tree
Zespół mieszkaniowy Fig Tree
Zespół mieszkaniowy Fig Tree
Zespół mieszkaniowy Fig Tree
Zespół mieszkaniowy Fig Tree
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fig Tree
Zespół mieszkaniowy Fig Tree
Paralimni, Cypr
od
$800,655
Powierzchnia 99 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Fig Tree Residences to zamknięty kompleks apartamentowy zaledwie 250 m od ikonicznej Fig Tree Bay w Protaras. Oferuje przestronne 2-3 sypialnie z nowoczesną architekturą, wysokiej jakości wykończenia, wspólny basen i terenów zielonych. Idealnie położony w pobliżu sklepów, restauracji i centr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.4
796,711
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Alaya Eco Friendly Residence
Zespół mieszkaniowy Alaya Eco Friendly Residence
Zespół mieszkaniowy Alaya Eco Friendly Residence
Zespół mieszkaniowy Alaya Eco Friendly Residence
Zespół mieszkaniowy Alaya Eco Friendly Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Alaya Eco Friendly Residence
Zespół mieszkaniowy Alaya Eco Friendly Residence
Paralimni, Cypr
od
$847,408
Powierzchnia 415–452 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Alaya Eco Friendly Residence jest kolekcją nowoczesnych willi z 4 sypialniami położonych na skraju Parku Narodowego Cape Greco, zaledwie 600 m od plaży Konnos. Każda willa łączy równowagę z luksusem i oferuje panoramiczne widoki na morze i przyrodę, prywatne baseny i przestronne działki od 4…
BitProperty
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralimni, Cypr
od
$195,861
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
🏡 Na sprzedaż:7 1 pokojowe apartamenty - od €168,000 + VAT6 2 pokojowe apartamenty - od €249,000 + VAT3-pokojowe apartamenty - wszystkie sprzedawane lub nie wymienione📌 Opis ogólny projektu:Trzypiętrowy dom dla 16 apartamentówObszary od 54 m2 do 107 m2Przestronne werandy i ogród ruf do 32 m2…
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy Niero City Apartments
Zespół mieszkaniowy Niero City Apartments
Zespół mieszkaniowy Niero City Apartments
Zespół mieszkaniowy Niero City Apartments
Zespół mieszkaniowy Niero City Apartments
Paralimni, Cypr
od
$273,925
Powierzchnia 81–83 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Niero City Apartments oferuje unikalną mieszankę nowoczesnego życia miejskiego i przybrzeżnego spokoju w samym sercu Paralimni, zaledwie kilka minut od oszałamiających plaż Protaras. Ten butik development oferuje 15 eleganckie 1-3 pokojowe apartamenty z otwartymi układami, ekspansywne balkon…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
81.0 – 83.0
275,651 – 354,741
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Ajia Napa, Cypr
od
$1,92M
Powierzchnia 773 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ta willa z 5 sypialniami w Icebula Seafront Villas oferuje eleganckie życie zaledwie kilka kroków od Morza Śródziemnego. Z pokrytymi powierzchniami do 265 m ² i działkami do 861 m ², każda willa posiada klasyczny projekt Greek- inspirowany Greek-, prywatny basen przepełniony wodą, przestronn…
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Almaria Phase D
Zespół mieszkaniowy Almaria Phase D
Zespół mieszkaniowy Almaria Phase D
Zespół mieszkaniowy Almaria Phase D
Zespół mieszkaniowy Almaria Phase D
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Almaria Phase D
Zespół mieszkaniowy Almaria Phase D
Paralimni, Cypr
od
$724,680
Powierzchnia 369 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Faza Almaria D jest najnowszą fazą prestiżowych Almaria Villas w Pernerze, zaledwie 610 m od morza. Rozwój oferuje przestronne 4-5 pokojowe wille z prywatnymi basenami na działkach o powierzchni 330 m ². Nowoczesna architektura, wykończenia premium, panoramiczne widoki na morze i prywatność.…
BitProperty
Zespół mieszkaniowy SELARON RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy SELARON RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy SELARON RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy SELARON RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy SELARON RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SELARON RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy SELARON RESIDENCE
Famagusta, Cypr
od
$183,723
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
WITAMY DO SELARON REZYDENCJI, gdzie nowoczesna elegancja spotyka urok wybrzeża w sercu dzielnicy Long Beach, Famagusta. Położony w 500 metrów od dziewiczych piaszczystych plaż i zaledwie 50 metrów od lasu Long Beach, w łatwy dostęp do głównych dróg i autostrad. Składa się z 48 znakomitych mi…
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Olivia Villas
Zespół mieszkaniowy Olivia Villas
Zespół mieszkaniowy Olivia Villas
Zespół mieszkaniowy Olivia Villas
Zespół mieszkaniowy Olivia Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Olivia Villas
Zespół mieszkaniowy Olivia Villas
Paralimni, Cypr
od
$666,238
Powierzchnia 241 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Olivia Villas oferuje nowoczesne 3-pokojowe wille z prywatnymi basenami, zaledwie 700 m od plaży Marlita w południowej części Pernera. Z powierzchniami o powierzchni do 156 m ² i powierzchni do 353 m ² każda willa posiada wnętrza open- plan, wykończenia premium, prywatny parking dla dwóch sa…
BitProperty
