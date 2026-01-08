  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Pano Polemidia Community, Cypr

Pafos
40
Larnaka
5
Peyia
9
Ajia Napa
2
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Pano Polemidia, Cypr
od
$233,350
Powierzchnia 50–113 m²
4 obiekty nieruchomości 4
ADIGER to nowoczesny projekt mieszkaniowy w samym sercu Limassol, zaprojektowany dla tych, którzy cenią styl, komfort i jakość życia. Z elegancką architekturą, przemyślanymi układami, wysokimi wykończeniami i panoramicznymi oknami oferuje poczucie przestrzeni i światła. Doskonała równowaga e…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0 – 69.0
210,159 – 239,348
Mieszkanie 2 pokoi
83.0 – 112.7
309,401 – 361,940
Stowarzyszenie
BitProperty
