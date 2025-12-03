  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Agios Tychonas, Cypr
od
$768,684
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 143 m²
2 obiekty nieruchomości 2
🌳 Evergreen 2 — Stylowe apartamenty z widokiem panoramicznym w Agios Tychonas, Limassol 1–3 sypialnie | Powierzchnia: 68–130 m² | Przestronne tarasy | Klasa energetyczna A | System VRF | Ogrzewanie podłogowe 🏡 Evergreen 2 to nowoczesny projekt o energooszczędnej architekturze w prestiżow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
143.0
775,778 – 1,16M
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Zespół mieszkaniowy Cypress Grove
Agios Tychonas, Cypr
od
$466,903
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Cypress Grove to ekskluzywny projekt mieszkaniowy położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Limassol - Agios Tychonas. Otoczony spokojem, rozwój oferuje nowoczesny projekt architektoniczny, wspólny basen i ogrodów krajobrazowych. Zaledwie 2 minuty jazdy od prestiżowego hotelu Four …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
315,196
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
721,113
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Eden Rock
Zespół mieszkaniowy Eden Rock
Agios Tychonas, Cypr
od
$1,21M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 223–255 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowy kompleks mieszkalny w centrum Limassol, w uprzywilejowanej i cichej dzielnicy turystycznej, około pół kilometra od nabrzeża. Budynek osiąga wysokość do 8 pięter. Budynki znajdują się wokół ogrodu krajobrazowego, w centrum projektu. Projekt jest pod wpływem elementów z naturalnego i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
223.2 – 232.0
2,68M – 2,98M
Mieszkanie 4 pokoi
255.0
2,97M
Stowarzyszenie
BitProperty
