  2. Cypr
  3. Anglisides
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Anglisides, Cypr

Pafos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Ajia Napa
2
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Cypr
od
$272,344
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 148–203 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Anglisides Gardens to kolekcja butików z ośmiu nowoczesnych 3-pokojowych, 3-łazienkowych domów w spokojnej miejscowości Anglisides, tuż za Larnaca. Zaprojektowana do nowoczesnego życia, każda willa posiada wysokiej jakości materiały, inteligentne układy, hojne werandy i prywatne działki o po…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
