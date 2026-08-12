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  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Dystrykt Pafos, Cypr

;
Pafos
42
Peyia
9
East Paphos Municipality
27
Yeroskipou
22
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Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Pokaż wszystko Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Konia, Cypr
od
$273,848
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–94 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w Konia Aura, ekskluzywnej zabudowie mieszkalnej w spokojnych wzgórzach Konia Village, zaledwie kilka minut od miasta Pafos i wybrzeża. Zaprojektowany z nowoczesną architekturą i wyrafinowaną estetyką, Konia Aura oferuje przestronne apartamenty z jedną, dwoma i trzema sypialniami, któ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
73.0
271,206
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
369,302
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Pafos, Cypr
od
$355,000
Powierzchnia 89 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nasz najnowszy projekt mieszkaniowy we wsi Embra łączy nowoczesny komfort z spokojem życia na wsi. Rozwój obejmuje 17 przestronnych willi i 19 stylowych apartamentów, zaprojektowanych z materiałów premium i przemyślanych układów. Idealnie położony w samym sercu Embry, oferuje pokój i natural…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.8
355,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Pafos, Cypr
od
$232,737
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Typ: Nowoczesny kompleks mieszkalny trzech budynków z centralnym basenemPołożenie: Uniwersalna okolica, Pafos - jedna z najbardziej pożądanych i spokojnych dzielnic, zaledwie 1,7 km od morza i 1,2 km od centrum miastaInfrastruktura w pobliżu:Centrum miasta - 1.2 kmStare miasto - 800 mSuperma…
Agencja
Invest Cafe
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Pafos, Cypr
od
$225,000
Powierzchnia 57–139 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Akakia Residences to rozwój mieszkań, które łączy nowoczesny design z doskonałą lokalizacją, znajduje się w samym sercu miasta Pafos i blisko morza. Nowoczesna filozofia budynku znajduje odzwierciedlenie w fair- betonowych ścianach zewnętrznych oraz zastosowaniu marmuru najwyższej jakości i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.0
225,000
Mieszkanie 2 pokoi
139.0
427,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Pafos, Cypr
od
$461,388
Powierzchnia 93 m²
2 obiekty nieruchomości 2
TRESS to ekskluzywny trzypoziomowy rozwój mieszkalny, z jednym luksusowym dwupokojowym apartamentem na piętro - zapewniając maksymalną prywatność i spokój. Idealnie położony w centrum Pafos, rezydencje znajdują się w odległości spaceru od Kings Avenue Mall, zaledwie 2 minuty jazdy do portu i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
93.0
461,628 – 519,331
Stowarzyszenie
BitProperty
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Apartamentowiec Elements
Apartamentowiec Elements
Apartamentowiec Elements
Pafos, Cypr
od
$321,349
VAT
Rok realizacji 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Cypr
od
$195,118
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
1- Sypialnia Apartament na sprzedaż w Yeroskipou, PafosZaczynając od €165,000 Plus VATWysyłka październik 2026Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie w budowie z AC, żaluzje elektryczne, basen komunalny, zadaszony parking i zabezpieczenia. Blisko plaży, usług i centrum miasta.Wysoka szansa na inwes…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Cypr
od
$290,829
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
📍 Dystrykt Kissonerga (Kissonerga)Kissonerga to przytulna nadmorska wioska 8 km na północ od centrum Pafos (Cypr). Znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne i łączy spokojną atmosferę z wygodnym dostępem do infrastruktury miejskiej. Obszar znany jest z plantacji ba…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Pafos, Cypr
od
$255,000
Powierzchnia 66–104 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w Celestii, spokojnym schronieniu na skraju Kato Pafos, gdzie śródziemnomorska bryza spotyka urok życia przybrzeżnego. Ten butikowy rozwój oferuje 16 przemyślanych apartamentów, łączących nowoczesną architekturę z eleganckimi wnętrzem, tworząc ponadczasowe poczucie komfortu i stylu. Z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.5
254,997
Mieszkanie 2 pokoi
104.2
375,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Pafos, Cypr
od
$265,000
Powierzchnia 61–86 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wprowadzenie naszego nowego projektu w tętniącym życiem sercu Pafos, oferującego niezrównaną wygodę i łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień. W budynku znajduje się 12 przestronnych apartamentów dwupokojowych i 8 stylowych jednopokojowych. Dwupokojowe apartamenty są idealne dla ro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
265,000
Mieszkanie 2 pokoi
86.0
410,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Pafos, Cypr
od
$258,000
Powierzchnia 60 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Avalon Gardens 2 to kompleks położony w uroczej miejscowości Emba, oferujący doskonałe połączenie komfortu, luksusu i oszałamiającej przyrody. Ten wspaniały obiekt składa się w sumie z 12 studio, 21 apartamentów i 15 willi, zapewniając szeroki zakres opcji zakwaterowania. Każda jednostka jes…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.1
258,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Chloraka, Cypr
od
$1,20M
Powierzchnia 182 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Exclusive Hilltop Villa in Chloraka stanowi doskonałą mieszankę nowoczesnego stylu, komfortu i innowacyjnych inteligentnych technologii. Ta czteropokojowa rezydencja o powierzchni 181.95 m ², położona na hojnej działce 532 m ², oferuje otwarty, wypełniony światłem układ przeznaczony do współ…
Stowarzyszenie
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Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Pokaż wszystko Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Pafos, Cypr
od
$392,760
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Pafos, Cypr
od
$1,35M
Powierzchnia 255 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa Drzewa migdałowego jest doskonałym przykładem luksusu i wygody w sercu Pafos. Korzystanie z najwyższej jakości materiałów, takich jak kamień, fair- beton i drewno w swojej konstrukcji zapewnia trwałość i estetyczny apel. Willa jest podzielona na 3 poziomy, z 4 sypialniami, 4 łazienkami…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Pafos, Cypr
od
$523,656
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 64–100 m²
5 obiekty nieruchomości 5
TM Boutique — 5 ekskluzywnych apartamentów z 1 sypialnią, zaledwie 280 m od plaży w dzielnicy Tombs of the Kings, Pafos. Powierzchnia od 64 do 100 m². Cena od 450 000 €. TM Boutique to butikowa inwestycja premium zlokalizowana w jednej z najbardziej pożądanych części Pafos. Tylko 5 nowocz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
64.2 – 100.5
519,331 – 623,197
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Cypr
od
$179,966
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Bosco Verde to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkalny położony obok spokojnego gaju sosnowego, zaledwie kilka kroków od uroczego centrum Yeroskipou, Pafos. W tej wyjątkowej lokalizacji, znakomita architektura jest połączona z spokojną atmosferą, oferując styl życia określony przez elegancj…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Chloraka, Cypr
od
$640,000
Powierzchnia 355–359 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w The Pearl, gdzie wyjątkowe rzemiosło spotyka innowacyjne wzornictwo w sercu Pafos, Cypr. Nasze zaangażowanie w jakość i dbałość o szczegóły jest widoczne w każdym aspekcie naszych oszałamiających kompleksów mieszkaniowych. Każdy dom jest starannie zbudowany zgodnie z najwyższymi sta…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Yeroskipou, Cypr
od
$192,000
Powierzchnia 53–183 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Eden Golf to przełomowy rozwój mieszkaniowy w Geroskipou, zaledwie kilka minut od Pafos. Projekt obejmuje sześć nowoczesnych budynków z 300 stylowych apartamentów, od studia do trzypokojowych apartamentów. Toughtly zaprojektowany z czystych linii, przestronne układy, i prywatne balkony, rezy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
274,000
Mieszkanie 2 pokoi
125.5
397,000
Mieszkanie 3 pokoi
182.8
480,000
Kawalerka
53.0
192,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Pafos, Cypr
od
$332,544
Powierzchnia 72–411 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Eden bay jest premium projekt mieszkalny w Kato Pafos, mieszając curvy, Mediterranean inspirowane architektura z wyjątkowym komfortem i wyrafinowane życie. Rozwój obejmuje pięć budynków z 88 rezydencjami, od studia do przestronnych apartamentów i ekskluzywnych penthouses z prywatnymi basenam…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
82.1
415,465
Mieszkanie 2 pokoi
153.7
715,523
Mieszkanie 3 pokoi
199.2
877,093
Mieszkanie 4 pokoi
411.5
1,73M
Kawalerka
72.0
334,680
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Pafos, Cypr
od
$265,000
Powierzchnia 69–100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Germazogeia Widok 2 jest nowoczesnym rozwojem mieszkaniowym w południe-po Germasogeia obszarze Limassol. Ten trzypiętrowy budynek składa się z zaledwie 8 stylowych apartamentów: 5 jednopokojowych i 3 dwupokojowych, każdy z pokrytą werandą. Punktem kulminacyjnym apartamentu na trzecim piętrze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
265,000
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
375,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Pafos, Cypr
od
$417,737
Powierzchnia 110–120 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lazzero Park jest premium zabudowy mieszkalnej znajduje się w tętniącej życiem strefie turystycznej Kato Pafos (Universal), w odległości krótkiego spaceru od nabrzeża, portu i King 's Avenue Mall. Projekt obejmuje 5 budynków z 56 ekskluzywnych apartamentów i szereg udogodnień w stylu resort,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
110.0 – 120.0
409,696 – 507,791
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Kissonerga, Cypr
od
$546,909
Powierzchnia 222–288 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Amber Homes jest premium nieruchomości projektu przez deweloperów Medousa, z 10 nowoczesnych 3-pokojowych willi w malowniczej okolicy Kissonerga, Pafos. Te stylowe wille oferują wspaniałe widoki na morze i wyjątkowy komfort z LG VRF systemów klimatycznych i ogrzewania podłogowego. Najlepiej …
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Konia, Cypr
od
$679,766
Powierzchnia 450–570 m²
2 obiekty nieruchomości 2
KONIA PANTHEA to prestiżowy projekt mieszkalny składający się z zaledwie 3 luksusowych willi, położony w spokojnej i wysokiej skali okolicy Konia, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos. Nowoczesny projekt architektoniczny łączy się płynnie z naturalnym otoczeniem, oferując płynne połą…
Stowarzyszenie
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Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Pokaż wszystko Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Pafos, Cypr
od
$454,999
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 61–175 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ikaria Park to nowo uruchomiony projekt oferujący świeży, unikalny projekt w Pafos. Dzięki nowoczesnej architekturze projekt ten oferuje wybór stylowych apartamentów jedno- i dwupokojowych oraz luksusowych penthouses. Mieszkańcy mogą korzystać z najwyższej klasy udogodnień, w tym kawiarnia n…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
478,939
Mieszkanie 2 pokoi
105.0
628,968
Mieszkanie 3 pokoi
175.0
1,49M
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Pafos, Cypr
od
$676,617
Powierzchnia 266 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w EVO Domy - kolekcja 12 luksusowych willi w prestiżowej dzielnicy Konia Pafos. Każda willa z trzema sypialniami jest mieszanką ponadczasowego designu i zrównoważonych innowacji, z ogrzewaniem podłogowym, chłodzeniem VRV, systemami fotowoltaicznymi i wykończeniami premium. EVO Homes o…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Kissonerga, Cypr
od
$231,161
Powierzchnia 71–175 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Vista Gardens jest premium rozwoju oferuje 14 luksusowe 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty i penthouses w dwóch eleganckich bloków. Zaprojektowane z nowoczesną estetyką i inteligentną technologią domu, każda rezydencja posiada przestronne wnętrza wypełnione naturalnym światłem i oszałamiającym wi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.3
230,814
Mieszkanie 2 pokoi
98.5
328,910
Mieszkanie 3 pokoi
174.6
484,709
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Cypr
od
$513,294
Powierzchnia 201 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ZASOBY MESOYI 8 to duży rozwój mieszkalny na ponad 35000 m ² spokojnego krajobrazu wiejskiego, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos i kluczowych udogodnień. Projekt obejmuje ponad 80 nowoczesnych willi z 3 do 6 sypialniami, rozmiarami od 270 do 360 m ² oraz obszarami wewnętrznymi od …
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Pafos, Cypr
od
$453,039
Powierzchnia 98 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pine Park to butikowy rozwój 12 nowoczesnych luksusowych apartamentów dwupokojowych, znajdujących się w pożądanym Grobowcu Kings obszaru Kato Pafos - zaledwie kilka minut od morza, restauracji i zabytków kultury.Każdy apartament posiada przestronne wnętrza, duże zadaszone balkony i nowoczesn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
444,317 – 502,020
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$221,400
Powierzchnia 59–254 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Miasto Widoki to kolekcja butików z 12 luksusowych willi z 3 sypialniami z prywatnymi basenami, położony w spokojnych wzgórzach Konia, Pafos. Zaprojektowany z nowoczesną architekturą i wykończeniami premium, każda willa cieszy się panoramicznym widokiem na morze i wyjątkową prywatnością. Poł…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Pafos, Cypr
od
$986,217
Powierzchnia 410–455 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ORION VILLAS to ekskluzywny rozwój mieszkalny obejmujący 10 willi (4 bungalowy i 6 dwupiętrowych domów), położony w prestiżowej miejscowości Tala, zaledwie 4 minuty od centrum Pafos, plaży i pola golfowego. Każda willa posiada od 3 do 4 sypialni i znajduje się na hojnej działce z niezakłócon…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
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Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Kissonerga, Cypr
od
$1,04M
Powierzchnia 268–324 m²
2 obiekty nieruchomości 2
MITO Seaview - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z oszałamiającymi widokiem na morze, PafosMITO Seaview to stylowy rozwój nowoczesnych apartamentów, kamienic i willi, ustawionych na podwyższonej lokalizacji oferującej niezakłócone widoki na morze. Zaprojektowane z minimalistyczną architekturą…
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Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
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Zespół mieszkaniowy Baia
Yeroskipou, Cypr
od
$746,999
Powierzchnia 202–334 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Baia to ekskluzywny projekt nad morzem położony wzdłuż brzegów plaży Geroskipou w Pafos, oferujący 17 nowoczesnych willi z bezpośrednim dostępem do morza. Każda rezydencja posiada nowoczesną architekturę śródziemnomorską, prywatny basen, ogrody krajobrazowe, przestronne tarasy i wysokiej jak…
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Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
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Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Kissonerga, Cypr
od
$456,844
Powierzchnia 100 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Inspirowane nowoczesną architekturą i wykończeniami najwyższej jakości, firma AQUARIUS oferuje wyrafinowaną mieszankę elegancji i komfortu. Przestronne wnętrza, zaawansowana izolacja termiczna i dźwiękowa, okna podłogowe i sufitowe oraz eleganckie elementy konstrukcyjne tworzą spokojne i wyr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
461,628
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Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Yeroskipou, Cypr
od
$595,288
Powierzchnia 200–245 m²
2 obiekty nieruchomości 2
MARE to ekskluzywny projekt mieszkalny z 37 oddzielnymi i półoddzielnymi willami z trzema sypialniami, położony zaledwie 200 metrów od pięknej linii brzegowej Kato Pafos. Każda willa oferuje wyrafinowaną mieszankę współczesnego designu, efektywności energetycznej (klasa A) i komfortu codzien…
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Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
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Zespół mieszkaniowy Olivia III
Kissonerga, Cypr
od
$666,553
Powierzchnia 412 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Olivia III - Zespół Mieszkaniowy w Pafos z silnym potencjałem inwestycyjnymOlivia III jest idealnie usytuowany zaledwie 900 metrów od morza, w pobliżu centrum miasta, i otoczony luksusowych hoteli i niezbędnych udogodnień. Projekt posiada ponadczasowy projekt architektoniczny, wysokiej jakoś…
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Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Episkopi, Cypr
od
$564,000
Powierzchnia 199–369 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Almond Villas to ekskluzywna kolekcja 9 luksusowych willi wśród migdałów i drzew oliwnych w malowniczych wzgórzach Episkopi, Pafos. Zaprojektowany z przestronnych, oświetlonych wnętrz, każda willa posiada kontrolę klimatu VRV, ogrzewanie podłogowe i okna sufitowe, które otwierają się na zapi…
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Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
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Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Peyia, Cypr
od
$781,476
Powierzchnia 278 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Coral Bay Villas - Wybrzeże życia w jednym z najlepszych miejsc PafosZaledwie 500 metrów od słynnej Coral Bay Beach, te wille oferują doskonałą mieszankę prywatności, naturalne piękno i wygody na najwyższym poziomie. W odległości spaceru od restauracji, sklepów, klubu jachtowego i luksusowyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
278.2
784,767
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Yeroskipou, Cypr
od
$718,269
Powierzchnia 185 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Azure Vista Villas - Współczesne życie z panoramicznymi widokiem na morze w Yeroskipou, PafosAzure Vista Villas to nowoczesny projekt mieszkalny położony w wzniesionej części Yeroskipou- Ayia Marinouda, zaledwie 5 minut od piaszczystych plaż Pafos i centrum miasta. Każda willa z trzema sypia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
185.0
721,293
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Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
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Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Pafos, Cypr
od
$409,280
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 81–282 m²
5 obiekty nieruchomości 5
zapierające dech w piersiach widoki na morzefalisty kompleks mieszkalny priorytetem bezpieczeństwa i komfortudynamiczne miasto łączące bogate dziedzictwo historyczneznajduje się naprzeciwko nabrzeża Kato Paphos- 5 minut spacerem do dziewiczych plażdogodnie zlokalizowane sąsiedztwo z łatwym d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.3 – 111.6
415,465 – 553,953
Mieszkanie 3 pokoi
160.3 – 282.0
877,093 – 1,08M
Mieszkanie
110.6
484,709
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Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Pafos, Cypr
od
$605,496
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Witamy w Universal Park III, gdzie luksus i wyrafinowanie spotykają się w doskonałej harmonii w spokojnej Uniwersalnej dzielnicy Pafos. Ten wyjątkowy rozwój oferuje wybór skrupulatnie wykonane apartamenty i penthouses, każdy zaprojektowany, aby spełnić najwyższe standardy współczesnego życia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
611,657
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Pafos, Cypr
od
$488,423
Powierzchnia 96–150 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Downtown Residences - Nowoczesne życie w sercu Kato PafosPołożony w samym centrum Kato Pafos, Downtown Residences oferuje stylowe apartamenty dwu- i trzypokojowe zaledwie 5 minut spacerem od plaży, portu i obszaru turystycznego, a tylko 10 minut od Kings Avenue Mall. Rezydencje wyposażone są…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
96.0
490,480
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
571,264
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
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Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Kissonerga, Cypr
od
$471,184
Powierzchnia 372 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Olivia IV - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Pafos, Blisko morza i wszystkie udogodnieniaOlivia IV to nowoczesny kompleks mieszkalny położony zaledwie 900 metrów od morza, w doskonałej okolicy Pafos. Otoczony luksusowymi hotelami, sklepami, szkołami i całą niezbędną infrastrukturą projekt …
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Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
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Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Yeroskipou, Cypr
od
$218,306
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 53–156 m²
16 obiekty nieruchomości 16
🏡 Cypress Park to wyjątkowy kompleks 104 apartamentów o powierzchniach od 50 do 122 m² z 1–3 sypialniami, położony w malowniczej dzielnicy Geroskipou w Pafos. Nowoczesna architektura, energooszczędne materiały (klasa A) i bogata infrastruktura tworzą idealne warunki do całorocznego zamieszka…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0 – 63.0
219,273 – 259,666
Mieszkanie 2 pokoi
94.5 – 99.5
380,843 – 415,465
Mieszkanie 3 pokoi
153.0 – 155.5
507,791 – 530,872
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
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Zespół mieszkaniowy Horizon
Pafos, Cypr
od
$277,393
Powierzchnia 75–175 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Horizon to projektancki kompleks mieszkalny oferujący zaledwie 10 ekskluzywnych apartamentów - 1, 2 i 3-pokojowych - rozmieszczonych na trzech piętrach. Dzięki nowoczesnym układom open- plan, inteligentnym funkcjom domu i wykończeniom high-end, każdy apartament łączy naturalne światło z eleg…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.0
276,977
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
357,762
Mieszkanie 3 pokoi
175.0
473,168
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Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Peyia, Cypr
od
$2,59M
Powierzchnia 3 000 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Klejnot z Seacaves - Luksusowe wille w jednym z najbardziej prestibialnych obszarów przybrzeżnych PafosKlejnot Seacaves znajduje się w oszałamiającej okolicy zatoki morskiej, zaledwie 4 minuty spacerem od morza i 5 minut jazdy od Coral Bay, lokalnych sklepów i Peyia centrum wsi. Każda willa …
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Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Pafos, Cypr
od
$456,370
Powierzchnia 120–160 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Infinity to innowacyjny rozwój położony w samym centrum Pafos, w pobliżu ratusza, parku miejskiego, szkół i wszystkich niezbędnych udogodnień miasta. Zainspirowany formą chińskiego smoka, architektura wyróżnia się swoim futurystycznym designem. Kompleks oferuje basen na dachu z panoramicznym…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
120.0 – 159.7
457,011 – 620,888
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
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Zespół mieszkaniowy Harmony
Pafos, Cypr
od
$404,531
Powierzchnia 118–206 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Harmony to nowoczesny boutique development oferujący 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty z uderzającym design i open- plan układów, które maksymalizują przestrzeń i naturalne światło. Położony zaledwie 700m od plaży i w odległości spaceru do grobowców królów, AUB University i wszystkich kluczowych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
117.6
403,924
Mieszkanie 3 pokoi
206.3
646,278
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Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Yeroskipou, Cypr
od
$774,971
Powierzchnia 300 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elysian Homes II - Nowoczesne wille w obszarze Yeroskipou, PafosElysian Homes II to nowy projekt mieszkalny z nowoczesnymi willami z 3, 4, 5 i 6 sypialniami, położony w prestiżowej dzielnicy Yeroskipou- Ayia Marinouda w pobliżu Elea Golf Estate. Tylko 5 minut od piaszczystych plaż i centrum …
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Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Pafos, Cypr
od
$321,784
Powierzchnia 107–108 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ten stylowy apartament z dwoma sypialniami znajduje się zaledwie kilka minut od plaży i Starego Miasta. Część budynku butikowego z zaledwie sześcioma rezydencjami, posiada open- plan życia, balkony z widokiem na morze, wykończenia high-end, built- in A / C, prywatny parking i bezpieczny dost…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
107.0
323,139
Mieszkanie 2 pokoi
108.0
432,776 – 467,398
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Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
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Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Yeroskipou, Cypr
od
$216,485
Powierzchnia 53–154 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Cypress Park Retirement Village jest pierwszym 5-gwiazdkowym Cyprus niezależnej społeczności osób starszych, oferując wyjątkowy komfort, bezpieczeństwo i opiekę w zamkniętym środowisku. Z monitoringiem 24 / 7, ochroną patrolującą i przyciskami paniki w każdym pokoju, mieszkańcy cieszą się ca…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.5
415,465
Mieszkanie 3 pokoi
154.0
530,872
Kawalerka
53.0
219,273
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Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Yeroskipou, Cypr
od
$442,453
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apollo Court - Contemporary 3- Sypialnia Residences in Geroskipou, PafosApollo Court to stylowy rozwój zaledwie czterech nowoczesnych domów jednorodzinnych, każdy z trzema sypialniami, położony w prestiżowej dzielnicy Koloni Geroskipou, w pobliżu pola golfowego Elea. Te przestronne rezydencj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
444,317
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
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Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Pafos, Cypr
od
$268,396
Powierzchnia 59 m²
1 obiekt nieruchomości 1
UNIVERSAL ARIAD - nowoczesne studio w sercu PafosUNIVERSAL ARIAD oferuje stylowy apartament typu studio idealny do życia, wakacji lub inwestycji. Ten nowoczesny rozwój obejmuje przepełniony basen, ogrody krajobrazowe, bar z przekąskami i duży publiczny obszar zielony naprzeciwko budynku z wi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0
271,206
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
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Zespół mieszkaniowy INFINITY
Peyia, Cypr
od
$639,769
Powierzchnia 293–800 m²
3 obiekty nieruchomości 3
INFINITY to ekskluzywny rozwój 20 luksusowych willi jednoosobowych w spokojnym mieście Peyia, oferujących 3-5 pokojowe domy z prywatnymi basenami, ogrzewaniem podłogowym i zaawansowanymi systemami VRF. Każda willa jest zaprojektowana z myślą o elegancji i trwałości, posiada panoramiczne wido…
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Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$526,980
2 obiekty nieruchomości 2
Green Heaven - Współczesne wille w obszarze prestilly Yeroskipou, PafosGreen Heaven to ekskluzywny projekt mieszkalny zaledwie czterech nowoczesnych willi z 3 sypialniami, położony w dzielnicy Ayia Marinouda w Yeroskipou, w pobliżu słynnej Elea Golf Estate. Domy te oferują przestronne wnętrz…
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Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
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Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Mesogi, Cypr
od
$513,950
Powierzchnia 320–345 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ABSOLUTE to kolekcja 14 przestronnych trzypokojowych, trzyłazienkowych willi w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Mesogi, zaledwie 500 metrów od Międzynarodowej Szkoły Pafos. Każda willa posiada duży taras na dachu z budynkiem w barze, oferuje wspaniałe widoki panoramiczne i możliwość dodania p…
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Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Peyia, Cypr
od
$1,74M
Powierzchnia 620–800 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Cap St Georges jest prestiżowym kurortem na południowo-zachodnim wybrzeżu Cypru, w pobliżu Pafos. Oferując luksusowe wille i rezydencje z panoramicznym widokiem na morze, łączy w sobie elegancką architekturę, wysokiej klasy wykończenia i 5-gwiazdkowe udogodnienia - w tym plaży, spa, restaura…
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Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Chloraka, Cypr
od
$405,598
Powierzchnia 138 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Oasis Garden - Eco- Lifestyle in Chloraka, PafosOasis Garden jest zielonym sanktuarium w sercu Chloraka, Pafos, przeznaczone dla tych, którzy szukają harmonii między życiem miasta i przyrody. Kompleks oferuje nowoczesną architekturę ekologiczną, bujną krajobrazową, mydlane systemy oraz natur…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
138.0
406,232
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Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Pafos, Cypr
od
$438,319
Powierzchnia 98 m²
1 obiekt nieruchomości 1
TWINS to stylowy projekt mieszkalny składający się z dwóch budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 25 sztuk, położony w odległości spaceru od Starego Miasta Pafos i zaledwie 3 minuty jazdy od piaszczystych plaż Kato Pafos. Te energooszczędne apartamenty wyposażone są w okna podłogowe do sufi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
438,546
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Pafos, Cypr
od
$557,984
Powierzchnia 132 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Miasto 9 to nowoczesny kompleks mieszkalny w sercu Pafos, Cypr, oferujący nowoczesne apartamenty i domy mieszkalne przeznaczone dla miejskiego komfortu i stylu. Położony zaledwie kilka minut od centrum miasta, szkoły, sklepy i morze, Miasto 9 łączy elegancką architekturę, jakość wykończenia …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
132.0
553,952
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Chloraka, Cypr
od
$251,264
Powierzchnia 62–100 m²
3 obiekty nieruchomości 3
CIRVIS jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym, który łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Jasne wnętrza, wysokiej jakości materiały i dobrze zaprojektowane układy tworzą poczucie harmonii i łatwości. Czy przytulny jednopokojowy lub przestronny dwupokojowy apartament, każd…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
253,895
Mieszkanie 2 pokoi
89.0 – 100.0
392,384 – 415,465
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Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Pafos, Cypr
od
$453,362
Powierzchnia 104–166 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Miasto Landmark jest premium rozwoju mieszkaniowego w tętniącym życiem centrum Pafos, Cypr. Zaprojektowany z myślą o elegancji i funkcjonalności, kompleks oferuje nowoczesne apartamenty z przestronnymi układami, high-end wykończenia i panoramiczne widoki na miasto. Zaledwie kilka kroków od s…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
103.7
450,086
Mieszkanie 2 pokoi
129.8
600,115
Mieszkanie 3 pokoi
166.4
819,389
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Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
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Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Yeroskipou, Cypr
od
$328,448
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 67–133 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Panorama Apartments – Nowoczesne apartamenty z widokiem na morze w Geroskipou, Pafos 1–3 sypialnie | Powierzchnia: 66–137 m² | Basen i siłownia wspólna | Ogrzewanie podłogowe i system VRF w cenie Panorama Apartments to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dolnej części Geroskipou, zaledw…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.0 – 69.0
328,910 – 351,991
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 133.0
392,384 – 715,523
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Pokaż wszystko Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Pafos, Cypr
od
$387,592
Powierzchnia 50–332 m²
14 obiekty nieruchomości 14
Olivia Homes to eleganckie wille na Cyprze, łączące luksus z naturą. Każda willa oferuje przestronne pokoje, nowoczesne udogodnienia i wysokiej jakości wykończenia. Z oszałamiającym widokiem na otaczający krajobraz, ekspansywne tarasy i prywatne baseny, domy te oferują komfort i prywatność. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
1,04M
Willa
264.0 – 332.0
571,264 – 617,427
Mieszkanie
79.0 – 90.0
444,317 – 507,791
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Zespół mieszkaniowy Oleander Homes
Zespół mieszkaniowy Oleander Homes
Zespół mieszkaniowy Oleander Homes
Zespół mieszkaniowy Oleander Homes
Zespół mieszkaniowy Oleander Homes
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Zespół mieszkaniowy Oleander Homes
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$2,79M
Powierzchnia 730 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Oleander Homes to ekskluzywna kolekcja 8 ekskluzywnych willi w górnej Armou- Konia w Pafos, oferując wspaniałe panoramiczne widoki na miasto i Morze Śródziemne. Willa z 4 sypialniami dysponuje ogrzewaniem podłogowym z pompą ciepła, ukrytym chłodzeniem VRV, systemem fotowoltaicznym o mocy 10,…
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Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Tala, Cypr
od
$892,913
Powierzchnia 685 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Acquila VILLAS to ekskluzywny rozwój zaledwie 9 dwupiętrowych willi z 3 lub 4 sypialniami, znajduje się w bardzo wysublimowanej miejscowości Tala, Pafos. Każda willa znajduje się na hojnej działce i oferuje niezakłócony widok panoramiczny na morze i zatokę Peyia. Zaprojektowane z nowoczesnyc…
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Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
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Zespół mieszkaniowy Olivelia Homes
Yeroskipou, Cypr
od
$558,945
Powierzchnia 236–277 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Olivelia Domy oferuje 19 luksusowych 3-pokojowe wille w pożądanym obszarze Geroskipou Pafos, przeznaczone do nowoczesnego życia i długoterminowej komfortu. Każda willa posiada sufity 3,10m, przestronne wnętrza i obfite naturalne światło. W zestawie znajdują się zaawansowane podgrzewanie wody…
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Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
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Zespół mieszkaniowy LIBRA
Chloraka, Cypr
od
$506,944
Powierzchnia 240 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LIBRA to strzeżona społeczność mieszkalna z 11 dwupiętrowymi willami z 2 i 3 sypialniami, z których każda posiada prywatny basen i niezakłócony widok na Morze Śródziemne. Położony w bardzo pożądanym obszarze Chloraka, zaledwie 1 km od plaży i 4 km od centrum miasta Pafos, rozwój łączy współc…
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Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
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Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$882,544
Powierzchnia 362–370 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Ta elegancka willa z trzema sypialniami w Tenera Homes znajduje się w malowniczych wzgórzach Geroskipou, oferując panoramiczny widok na morze, miasto i otaczającą przyrodę. Przeznaczony do nowoczesnego życia, dom posiada 3,1m wysokie sufity, okna podłogowe do sufitu, i bezszwowe wewnątrz-zew…
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Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
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Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Konia, Cypr
od
$1,24M
Powierzchnia 475 m²
2 obiekty nieruchomości 2
KONIA THEA to luksusowy rozwój mieszkalny składający się z zaledwie dwóch wyjątkowo zaprojektowanych willi, znajdujących się w prestiżowej i spokojnej części Konii na zachodnim skraju Pafos. Każda willa oferuje niezakłócone panoramiczne widoki na morze i zapierające dech w piersiach zachody …
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Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
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Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Peyia, Cypr
od
$673,908
Powierzchnia 136–565 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Sea Caves Villas to ekskluzywna kolekcja luksusowych domów znajdujących się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Pafos, w pobliżu słynnych jaskiń morskich i Półwyspu Akamas. Te przestronne wille oferują od 3 do 5 sypialni, baseny, ogrody krajobrazowe i wspaniałe widoki na morze. Zapr…
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Zespół mieszkaniowy ALSOS
Zespół mieszkaniowy ALSOS
Zespół mieszkaniowy ALSOS
Zespół mieszkaniowy ALSOS
Zespół mieszkaniowy ALSOS
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Zespół mieszkaniowy ALSOS
Pafos, Cypr
od
$319,884
Powierzchnia 94 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ALSOS to projekt składający się z sześciu luksusowych dwupokojowych apartamentów zlokalizowanych w obiecującej dzielnicy mieszkalnej Anavargos w Pafos. Okolica oferuje liczne udogodnienia, w tym szkoły i szpital ogólny. Z wygodnym dostępem do autostrady, centrum miasta i morza, lokalizacja t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
323,139
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Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Pafos, Cypr
od
$1,14M
Powierzchnia 740 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Avakas Residences 2 to ekskluzywny kompleks trzech nowoczesnych willi położonych w spokojnej wsi Pafos na Cyprze. W otoczeniu naturalnego piękna i krótkiej jazdy od słynnego wąwozu Avakas i morza, każda willa oferuje przestronne wnętrza, prywatne baseny i nowoczesny design - idealne dla spok…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
740.0
1,13M
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Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Pafos, Cypr
od
$1,68M
Powierzchnia 762 m²
1 obiekt nieruchomości 1
T House - Contemporary 4- Sypialnia Bungalow w Geroskipou, PafosTen pięknie zaprojektowany bungalow łączy nowoczesną architekturę z przemyślanym designem i wykończeniem premium. Z przestronnym, otwartym planem życia, elegancką kuchnią, ogrzewaniem podłogowym i przytulnym kominkiem, oferuje c…
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Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Cypr
od
$528,129
Powierzchnia 230 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elysian Homes I - Współczesne życie w Geroskipou, PafosElysian Homes I jest kolekcją premium 3 i 4-pokojowe wille oddzielone znajduje się w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Yeroskipou- Ayia Marinouda, zaledwie 5 minut od piaszczystych plaż Pafos i centrum miasta. Każdy dom oferuje przestronne…
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Zespół mieszkaniowy The Triangle House
Zespół mieszkaniowy The Triangle House
Zespół mieszkaniowy The Triangle House
Zespół mieszkaniowy The Triangle House
Pafos, Cypr
od
$870,777
Powierzchnia 317 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Triangle House jest unikalną willą z trzema sypialniami w prestiżowych grobowcach okolicy Kings, zaledwie kilka minut od plaży Venus i lokalnych udogodnień. Wyposażony w architekturę trójkątną, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie VRV, 5.2k W panele słoneczne i efektywność energetyczna klasy A. …
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Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Zespół mieszkaniowy Adonidos Gardens
Yeroskipou, Cypr
od
$218,965
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 59–113 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Adonidos Gardens – Nowoczesne apartamenty w Geroskipou, Pafos Kawalerki, apartamenty z 1 lub 2 sypialniami | Powierzchnia mieszkalna: 36–88 m² | Werandy: 7–26 m² | Basen i strefa BBQ na dachu | Prywatny parking i komórka lokatorska | Klasa energetyczna A | Termin oddania: 18 miesięcy A…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0 – 64.0
219,273 – 276,977
Mieszkanie 2 pokoi
97.5 – 112.7
334,680 – 346,221
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Yeroskipou, Cypr
od
$194,160
Powierzchnia 63–90 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Luma Genesis to butikowy rozwój mieszkalny oferujący 24 stylowe apartamenty 1 i 2-pokojowe w jednym z najbardziej up- i-coming Pafos. Idealnie położony w pobliżu plaży Geroskipou i centrum miasta, to 2-pokojowe mieszkanie oferuje inteligentny układ, AC we wszystkich pokojach, elektryczne żal…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.8
190,421
Mieszkanie 2 pokoi
90.4
317,369
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Pafos, Cypr
od
$396,149
3 obiekty nieruchomości 3
MITO Paramount - Wyrafinowane miejskie życie w sercu PafosPołożony w powstającej dzielnicy uniwersyteckiej Pafos, MITO Paramount jest uderzającym zabytkiem architektonicznym oferującym wyrafinowane życie dla tych, którzy cenią kulturę, design i wygodę. Zainspirowany naturalną formą kwitnąceg…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Zespół mieszkaniowy ATRIUM
Yeroskipou, Cypr
od
$264,090
Powierzchnia 40 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Atrium to projekt łączący w sobie bezpieczeństwo, trwałość i najnowocześniejszą technologię dla nowoczesnego, komfortowego życia. Posiada całodobową ochronę, systemy nadzoru, podziemny parking, tereny zielone, siłownię, pełną dostępność i środki redukcji hałasu. Innowacyjne materiały, inteli…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0
275,407
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Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
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Zespół mieszkaniowy The Gallery
Chloraka, Cypr
od
$1,80M
Powierzchnia 504–1 400 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Galeria jest kolekcją butików siedmiu współczesnych prywatnych rezydencji w Pafos, zaprojektowanych z myślą o harmonii, elegancji i funkcjonalności. Położony w pobliżu plaży, każdy dom oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze, bezszwowe wewnątrz - na zewnątrz życia i wyrafinowane…
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Zespół mieszkaniowy Golden View
Zespół mieszkaniowy Golden View
Zespół mieszkaniowy Golden View
Zespół mieszkaniowy Golden View
Zespół mieszkaniowy Golden View
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Zespół mieszkaniowy Golden View
Peyia, Cypr
od
$598,384
Powierzchnia 152–201 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Złoty Widok jest ekskluzywny rozwój 57 luksusowych 3-pokojowych willi z prywatnymi basenami, znajduje się w samym sercu Pegeia, Pafos. Zbudowane zgodnie z wysokimi standardami wille oferują wspaniałe widoki na morze i miasto. Projekt jest otoczony przez wszystkie niezbędne udogodnienia - cen…
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Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
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Zespół mieszkaniowy ZEUS
Peyia, Cypr
od
$1,79M
Powierzchnia 1 166 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ZEUS Morze Jaskinie to ekskluzywny projekt mieszkalny położony w prestiżowej nadmorskiej części Pafos. Te nowoczesne wille łączą elegancję architektoniczną z panoramicznymi widokami na morze i komfortem na wysokim poziomie. Przestronne układy, baseny, wysokie sufity, okna podłogowe, kuchnie,…
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Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Pafos, Cypr
od
$415,249
Powierzchnia 110 m²
1 obiekt nieruchomości 1
QUATRRO jest butikowy projekt mieszkalny oferuje jeden ekskluzywny apartament na piętrze na czterech poziomach, zapewniając maksymalną prywatność i komfort. Każdy apartament z dwoma sypialniami posiada przestronny układ open- plan, okna podłogowe-to- sufit, ukryte A / C, opcjonalne ogrzewani…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
415,465
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Peyia, Cypr
od
$1,27M
Powierzchnia 582 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Blue Horizon to luksusowa 4-sypialnia, 5-łazienkowa willa w prestiżowej części cypryjskich jaskiń morskich, zaledwie 200 m od morza. W otoczeniu urody naturalnej i słynnych sąsiadów, ten 237 m ² designerski dom na 582 m ² działki oferuje otwarty plan życia, panoramiczne widoki na morze, high…
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Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Konia, Cypr
od
$516,648
3 obiekty nieruchomości 3
Fairview - Współczesne Wille w Prestigible Konia Area, PafosFairview jest kolekcją nowoczesnych i energooszczędnych 3 i 4-pokojowych willi znajduje się w południowo-po dzielnicy mieszkalnej Konia, zaledwie 5 minut od centrum miasta Pafos i morza. W każdej willi znajdują się przestronne układ…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Tremithousa, Cypr
od
$502,816
Powierzchnia 300 m²
1 obiekt nieruchomości 1
MESOYI Residences to duży rozwój mieszkalny na ponad 35000 m ² spokojnego krajobrazu wiejskiego, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos i kluczowych udogodnień. Projekt obejmuje ponad 80 nowoczesnych willi z 3 do 6 sypialniami, rozmiarami od 270 do 360 m ² oraz obszarami wewnętrznymi o…
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Zespół mieszkaniowy EMBLEM
Zespół mieszkaniowy EMBLEM
Zespół mieszkaniowy EMBLEM
Zespół mieszkaniowy EMBLEM
Zespół mieszkaniowy EMBLEM
Zespół mieszkaniowy EMBLEM
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$419,059
Powierzchnia 100–150 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Emblem - Nowoczesne życie w sercu obszaru turystycznego PafosEmblem jest premium projekt mieszkalny położony w południowej części Universal dzielnicy Pafos, zaledwie kilka kroków od Kings Avenue Mall, plaży, barów, restauracji i American University of Bejrut. Rozwój obejmuje 7 nowoczesnych a…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
421,235
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
778,997
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Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Pafos, Cypr
od
$187,818
Powierzchnia 63–91 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Luma Genesis to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Pafos, zaledwie kilka minut od piaszczystej plaży Geroskipou. Projekt składa się z 24 elegancko zaprojektowanych apartamentów 1 i 2-pokojowych, łączących współczesną architekturę z inteligent…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.6
190,421
Mieszkanie 2 pokoi
90.6
317,369
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Zespół mieszkaniowy Lofos Heights
Zespół mieszkaniowy Lofos Heights
Zespół mieszkaniowy Lofos Heights
Zespół mieszkaniowy Lofos Heights
Zespół mieszkaniowy Lofos Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lofos Heights
Zespół mieszkaniowy Lofos Heights
Tala, Cypr
od
$936,278
Powierzchnia 785–1 180 m²
2 obiekty nieruchomości 2
LOFOS HEIGHTS to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy położony w elitarnej dzielnicy Lofos Tala, jeden z najbardziej wysuniętych przedmieść Pafos. Projekt oferuje kolekcję dwu- i trzypiętrowych willi z 3-4 sypialniami, każdy zbudowany na hojnej działce i oferuje zapierające dech w piersiach, niez…
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Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Pafos, Cypr
od
$530,596
Powierzchnia 355–390 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Premier Residences to kolekcja 20 nowoczesnych willi w uroczej dzielnicy Emba, Pafos. Projekt oferuje doskonałą mieszankę podmiejskiego spokoju i wygody miejskiej, ze szkołami, sklepami i udogodnieniami rekreacyjnymi zaledwie kilka minut drogi. Każdy dom jest starannie zaprojektowany, aby za…
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Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Zespół mieszkaniowy Elite Residences
Yeroskipou, Cypr
od
$971,078
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 255–615 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Położony w zapierającym dech w piersiach otoczeniu przybrzeżnym, Elite Residences stoi jako wyróżniająca strzeżona społeczność, która redefiniuje istotę cichego luksusu. Ta ekskluzywna enklawa składa się z obfitych willi, oferujących mieszkańcom styl życia, którego nie da się porównać. Poza …
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Pafos, Cypr
od
$416,992
Powierzchnia 97 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nadia Park oferuje ekskluzywną kolekcję sześciu stylowych dwupokojowych apartamentów w bardzo pożądanym Uniwersalnym obszarze Pafos. Zaprojektowane do współczesnego życia, każda rezydencja posiada układ openplan, wykończenia premium i prywatne balkony, które zapraszają naturalne światło i sp…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
97.5
421,235
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Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
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Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Pafos, Cypr
od
$1,59M
Powierzchnia 610 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Odkryj Davanti Mare, ekskluzywna rezydencja nad morzem, przeznaczona dla tych, którzy szukają elegancji, prywatności i bez przeszkód widoki na Morze Śródziemne. Ten luksusowy rozwój łączy nowoczesną architekturę z ponadczasowym komfortem, oferując przestronne apartamenty i penthouses zaledwi…
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Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Konia, Cypr
od
$947,264
Powierzchnia 582–662 m²
2 obiekty nieruchomości 2
EVO Homes reprezentuje nowy standard luksusu życia w sercu Konia, Pafos. Te nowoczesne wille są starannie zaprojektowane z wysokiej klasy wykończenia, ogrzewania podłogowego, klimatyzacji VRV i energooszczędnych systemów, w tym paneli fotowoltaicznych. Przestronne wnętrza, eleganckie kuchnie…
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Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Kissonerga, Cypr
od
$1,44M
Powierzchnia 240–245 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Sunset Breeze - Współczesne wybrzeże życia na CyprzeSunset Breeze to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Cyprze obszarów przybrzeżnych. Z elegancką architekturą, przestronnymi układami, tarasami i panoramicznymi widokami na morze, oferuje doskonałą m…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Zespół mieszkaniowy LA BELLA
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Zespół mieszkaniowy LA BELLA
Yeroskipou, Cypr
od
$239,843
Powierzchnia 63–88 m²
2 obiekty nieruchomości 2
La Bella to nowoczesny kompleks mieszkalny zaledwie 2 km od morza, położony w uroczym mieście Geroskipou na południowym wybrzeżu Cypru. Projekt obejmuje 16 stylowych apartamentów w trzech budynkach dwupiętrowych, oferujących studia, 1 i 2 sypialnie. Mieszkańcy cieszą się wspólnym basenem, og…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
63.0
242,355
Mieszkanie 2 pokoi
88.0
351,991
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Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Zespół mieszkaniowy La Reina
Yeroskipou, Cypr
od
$205,580
Powierzchnia 66 m²
1 obiekt nieruchomości 1
La Reina to butikowy projekt mieszkalny z zaledwie 9 stylowych apartamentów na trzech piętrach, położony między tętniącym życiem obszarem Universal i tradycyjną miejscowością Geroskipou w Pafos. Zaprojektowane z nowoczesną architekturą i wysokiej jakości wykończeniami, każda jednostka obejmu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
66.0
207,732
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Apartamentowiec La Mer
Apartamentowiec La Mer
Apartamentowiec La Mer
Apartamentowiec La Mer
Apartamentowiec La Mer
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Apartamentowiec La Mer
Pafos, Cypr
od
$404,444
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 66–99 m²
2 obiekty nieruchomości 2
La Mer to luksusowy projekt mieszkalny położony w pobliżu chronionego przez UNESCO- grobowców królów w Pafos. Rozwój oferuje wspaniałe widoki na morze i znajduje się w odległości spaceru od plaży, co stanowi doskonałą lokalizację cieszyć się słynne zachody słońca Pafos. Mieszkańcy skorzystaj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
66.0
409,695
Mieszkanie 2 pokoi
99.0
507,791
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Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Kissonerga, Cypr
od
$501,062
Powierzchnia 137–208 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lyra Villas to ekskluzywna kolekcja 12 eleganckich 3-pokojowych, 3-łazienkowych domów w uroczej miejscowości Kissonerga, zaledwie 400m od plaży. Każda willa posiada prywatny basen, jednostki podziału A / C, białe towary, obszar BBQ, 5kW układ słoneczny, system alarmowy i rezerwy na centralne…
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Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
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Zespół mieszkaniowy ARTEMIS VILLAS
Yeroskipou, Cypr
od
$794,980
Powierzchnia 300–350 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ARTEMIS to ekskluzywny rozwój 23 luksusowych trzypokojowych, trzyłazienkowych willi znajduje się zaledwie 200 metrów od plaży w wysoce pożądanym obszarze Kato Pafos. W każdej willi znajduje się prywatny basen, ogród na dachu z opcjonalnym jacuzzi, ładowarka elektryczna i system alarmowy high…
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