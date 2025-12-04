  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w East Limassol Municiplaity, Cypr

Jermasoja
6
Koinoteta Agiou Tychona
3
Demos Agiou Athanasiou
3
Koinoteta Phoinikarion
1
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Jermasoja, Cypr
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 62–114 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy kompleks z 10 apartamentami
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
447,788
Mieszkanie 2 pokoi
77.0
686,215
Mieszkanie 3 pokoi
114.0
1,02M
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Agios Tychonas, Cypr
od
$768,684
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 143 m²
2 obiekty nieruchomości 2
🌳 Evergreen 2 — Stylowe apartamenty z widokiem panoramicznym w Agios Tychonas, Limassol 1–3 sypialnie | Powierzchnia: 68–130 m² | Przestronne tarasy | Klasa energetyczna A | System VRF | Ogrzewanie podłogowe 🏡 Evergreen 2 to nowoczesny projekt o energooszczędnej architekturze w prestiżow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
143.0
775,778 – 1,16M
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Limassol District, Cypr
od
$256,797
Powierzchnia 96 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Fremont Park to nowoczesna strzeżona społeczność w prestiżowym, szybko rozwijającym się obszarze Limassol. Położony zaledwie 2 minuty od nowego 18-dołkowego pola golfowego i obok City of Dreams - Cypryjski jedyny ośrodek kasyn. Mieszkańcy cieszą się in- house udogodnienia, w tym basen, siłow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
315,196
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Jermasoja, Cypr
od
$402,197
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Vision Apartments to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, idealny do komfortowego życia lub relaksujących wakacji. Kompleks dysponuje basenem, siłownią, sauną i wygodnym parkingiem, zapewniając wszystkim mieszkańcom komfort i relaks. Doskonała lokalizacja w pobliżu plaży, sklepów i rest…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Cypress Grove
Zespół mieszkaniowy Cypress Grove
Zespół mieszkaniowy Cypress Grove
Zespół mieszkaniowy Cypress Grove
Zespół mieszkaniowy Cypress Grove
Zespół mieszkaniowy Cypress Grove
Agios Tychonas, Cypr
od
$466,903
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Cypress Grove to ekskluzywny projekt mieszkaniowy położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Limassol - Agios Tychonas. Otoczony spokojem, rozwój oferuje nowoczesny projekt architektoniczny, wspólny basen i ogrodów krajobrazowych. Zaledwie 2 minuty jazdy od prestiżowego hotelu Four …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
315,196
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
721,113
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Flow
Zespół mieszkaniowy Flow
Zespół mieszkaniowy Flow
Zespół mieszkaniowy Flow
Zespół mieszkaniowy Flow
Zespół mieszkaniowy Flow
Foinikaria, Cypr
od
$385,195
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Flow jest premium na żywo i rozwoju pracy łącząc elitarne apartamenty i nowoczesne biura w jednym stylowym budynku w pobliżu centrum Limassol. Położony zaledwie 600 m od piaszczystych plaż i otoczony przez sklepy, restauracje, szkoły i miejsca kultury. Apartament oferuje luksusowe wykończeni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
315,196
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
721,113
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Ace
Zespół mieszkaniowy Ace
Zespół mieszkaniowy Ace
Zespół mieszkaniowy Ace
Zespół mieszkaniowy Ace
Limassol District, Cypr
od
$327,424
Powierzchnia 78–153 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Odkryj nowoczesny kompleks falisty w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Limassol, zaledwie kilka minut od plaży, nowe 18-dołkowe pole golfowe i ikoniczny "City of Dreams" kasyno. Ciesz się premium in- house obiektów, takich jak basen, siłownia i sauna, będąc w pobliżu przystani, zaby…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.2
325,664
Mieszkanie 2 pokoi
124.8
511,758
Mieszkanie 3 pokoi
153.2
616,435
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy City Palm Residence
Zespół mieszkaniowy City Palm Residence
Zespół mieszkaniowy City Palm Residence
Zespół mieszkaniowy City Palm Residence
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$369,945
Powierzchnia 107–236 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Palma miejska Rezydencja to nowoczesny kompleks mieszkalny w samym sercu miasta, łączący elegancką architekturę, doskonałą jakość konstrukcji i przemyślany design. Przestronne apartamenty z panoramicznymi oknami, stylowe wykończenia i balkony otoczone palmami. Idealny wybór dla tych, którzy …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
106.9
273,325
Mieszkanie 3 pokoi
236.2
756,006
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Jermasoja, Cypr
od
$797,653
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Vision Apartments to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, idealny do komfortowego życia lub relaksujących wakacji. Kompleks dysponuje basenem, siłownią, sauną i wygodnym parkingiem, zapewniając wszystkim mieszkańcom komfort i relaks. Doskonała lokalizacja w pobliżu plaży, sklepów i rest…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Eden Rock
Zespół mieszkaniowy Eden Rock
Zespół mieszkaniowy Eden Rock
Zespół mieszkaniowy Eden Rock
Zespół mieszkaniowy Eden Rock
Zespół mieszkaniowy Eden Rock
Agios Tychonas, Cypr
od
$1,21M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 223–255 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowy kompleks mieszkalny w centrum Limassol, w uprzywilejowanej i cichej dzielnicy turystycznej, około pół kilometra od nabrzeża. Budynek osiąga wysokość do 8 pięter. Budynki znajdują się wokół ogrodu krajobrazowego, w centrum projektu. Projekt jest pod wpływem elementów z naturalnego i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
223.2 – 232.0
2,68M – 2,98M
Mieszkanie 4 pokoi
255.0
2,97M
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Zespół mieszkaniowy Eden Roc
Jermasoja, Cypr
od
$1,23M
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Eden Roc to przełomowy projekt mieszkaniowy w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Limassol. Oferuje 2, 3 i 4-pokojowe apartamenty z zapierającym dech w piersiach designem i wysokiej klasy wnętrz przez światowej sławy projektantów. Budynek posiada kryte i odkryte baseny, spa, siłownię, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
315,196
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
721,113
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$339,701
Powierzchnia 77–286 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Imperio Skyline to ekskluzywna strzeżona społeczność zagnieżdżona na wzgórzach Agios Athanasios, Limassol. Ten zrównoważony rozwój oferuje 3-pokojowe wille i nowoczesne apartamenty, łącząc elegancki design z komfortem i przyjaznych dla środowiska funkcji. Zaledwie 3 km od centrum miasta i pl…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
77.0
336,132
Mieszkanie 2 pokoi
193.0
575,727
Willa
286.0
944,425
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$780,802
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 121 m²
1 obiekt nieruchomości 1
VOS znajduje się w odległości spaceru od supermarketów, sklepów i butików Kolonakiou Street. Spacer trochę dalej, a dojdziesz do nadmorskiej promenady i piaszczystej plaży na spacer wzdłuż wody, podczas gdy centrum miasta jest zaledwie 1 km od hotelu. Samochodem jest zaledwie kilka minut do …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
808,344
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Jermasoja, Cypr
od
$797,653
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Serdivo Apartments to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, idealny do komfortowego życia lub relaksujących wakacji. Kompleks dysponuje basenem, siłownią, sauną i wygodnym parkingiem, zapewniając wszystkim mieszkańcom komfort i relaks. Doskonała lokalizacja w pobliżu plaży, sklepów i res…
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Jermasoja, Cypr
od
$763,830
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 100–475 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Prestiżowy kompleks mieszkalny przeznaczony do doskonałościDoświadcz bezproblemowej mieszanki luksusu, komfortu i potencjału inwestycyjnego z tego ekskluzywnego kompleksu mieszkaniowego w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc Cypru. Zaprojektowany dla rozróżniających nabywców, ten rozwój o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
100.0 – 101.0
860,683 – 907,207
Mieszkanie 2 pokoi
143.0 – 175.0
1,51M – 1,74M
Mieszkanie 3 pokoi
238.0 – 348.0
2,33M – 3,95M
Mieszkanie 4 pokoi
423.0
4,42M
Mieszkanie 5 pokojów
475.0
5,23M
Deweloper
Livein
Deweloper
Livein
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
