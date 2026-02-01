  1. Realting.com
  Cypr
  Koinoteta Kissonergas
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Koinoteta Kissonergas, Cypr

Pafos
40
Larnaka
5
Peyia
9
Ajia Napa
2
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Kissonerga, Cypr
od
$546,909
Powierzchnia 222–288 m²
2 obiekty nieruchomości
Amber Homes jest premium nieruchomości projektu przez deweloperów Medousa, z 10 nowoczesnych 3-pokojowych willi w malowniczej okolicy Kissonerga, Pafos. Te stylowe wille oferują wspaniałe widoki na morze i wyjątkowy komfort z LG VRF systemów klimatycznych i ogrzewania podłogowego.
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Kissonerga, Cypr
od
$666,553
Powierzchnia 412 m²
2 obiekty nieruchomości
Olivia III - Zespół Mieszkaniowy w Pafos z silnym potencjałem inwestycyjnymOlivia III jest idealnie usytuowany zaledwie 900 metrów od morza, w pobliżu centrum miasta, i otoczony luksusowych hoteli i niezbędnych udogodnień. Projekt posiada ponadczasowy projekt architektoniczny, wysokiej jakości wykończenia i doskonałą lokalizację.
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Kissonerga, Cypr
od
$471,184
Powierzchnia 372 m²
2 obiekty nieruchomości
Olivia IV - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Pafos, Blisko morza i wszystkie udogodnieniaOlivia IV to nowoczesny kompleks mieszkalny położony zaledwie 900 metrów od morza, w doskonałej okolicy Pafos. Otoczony luksusowymi hotelami, sklepami, szkołami i całą niezbędną infrastrukturą projekt oferuje wygodne życie.
Stowarzyszenie
BitProperty
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Kissonerga, Cypr
od
$1,04M
Powierzchnia 268–324 m²
2 obiekty nieruchomości
MITO Seaview - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z oszałamiającymi widokiem na morze, PafosMITO Seaview to stylowy rozwój nowoczesnych apartamentów, kamienic i willi, ustawionych na podwyższonej lokalizacji oferującej niezakłócone widoki na morze. Zaprojektowane z minimalistyczną architekturą i wysokiej jakości wykończeniami.
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Zespół mieszkaniowy Sunset Breeze
Kissonerga, Cypr
od
$1,44M
Powierzchnia 240–245 m²
2 obiekty nieruchomości
Sunset Breeze - Współczesne wybrzeże życia na CyprzeSunset Breeze to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Cyprze obszarów przybrzeżnych. Z elegancką architekturą, przestronnymi układami, tarasami i panoramicznymi widokami na morze, oferuje doskonałą możliwość życia nad morzem.
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Carina
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Cypr
od
$290,829
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
📍 Dystrykt Kissonerga (Kissonerga)Kissonerga to przytulna nadmorska wioska 8 km na północ od centrum Pafos (Cypr). Znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne i łączy spokojną atmosferę z wygodnym dostępem do infrastruktury miejskiej. Obszar znany jest z plantacji bananów i malowniczych krajobrazów.
Agencja
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Kissonerga, Cypr
od
$231,161
Powierzchnia 71–175 m²
3 obiekty nieruchomości
Vista Gardens jest premium rozwoju oferuje 14 luksusowe 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty i penthouses w dwóch eleganckich bloków. Zaprojektowane z nowoczesną estetyką i inteligentną technologią domu, każda rezydencja posiada przestronne wnętrza wypełnione naturalnym światłem i oszałamiającym widokiem na morze.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.3
237,075
Mieszkanie 2 pokoi
98.5
337,831
Mieszkanie 3 pokoi
174.6
497,857
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Kissonerga, Cypr
od
$501,062
Powierzchnia 137–208 m²
2 obiekty nieruchomości
Lyra Villas to ekskluzywna kolekcja 12 eleganckich 3-pokojowych, 3-łazienkowych domów w uroczej miejscowości Kissonerga, zaledwie 400m od plaży. Każda willa posiada prywatny basen, jednostki podziału A / C, białe towary, obszar BBQ, 5kW układ słoneczny, system alarmowy i rezerwy na centralne ogrzewanie.
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Kissonerga, Cypr
od
$456,844
Powierzchnia 100 m²
1 obiekt nieruchomości
Inspirowane nowoczesną architekturą i wykończeniami najwyższej jakości, firma AQUARIUS oferuje wyrafinowaną mieszankę elegancji i komfortu. Przestronne wnętrza, zaawansowana izolacja termiczna i dźwiękowa, okna podłogowe i sufitowe oraz eleganckie elementy konstrukcyjne tworzą spokojne i wyrafinowane środowisko życia.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
474,149
Stowarzyszenie
BitProperty
