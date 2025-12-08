  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Pafos, Cypr
od
$396,149
3 obiekty nieruchomości 3
MITO Paramount - Wyrafinowane miejskie życie w sercu PafosPołożony w powstającej dzielnicy uniwersyteckiej Pafos, MITO Paramount jest uderzającym zabytkiem architektonicznym oferującym wyrafinowane życie dla tych, którzy cenią kulturę, design i wygodę. Zainspirowany naturalną formą kwitnąceg…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Pafos, Cypr
od
$1,35M
Powierzchnia 255 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa Drzewa migdałowego jest doskonałym przykładem luksusu i wygody w sercu Pafos. Korzystanie z najwyższej jakości materiałów, takich jak kamień, fair- beton i drewno w swojej konstrukcji zapewnia trwałość i estetyczny apel. Willa jest podzielona na 3 poziomy, z 4 sypialniami, 4 łazienkami…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Pafos, Cypr
od
$605,496
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Witamy w Universal Park III, gdzie luksus i wyrafinowanie spotykają się w doskonałej harmonii w spokojnej Uniwersalnej dzielnicy Pafos. Ten wyjątkowy rozwój oferuje wybór skrupulatnie wykonane apartamenty i penthouses, każdy zaprojektowany, aby spełnić najwyższe standardy współczesnego życia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
617,516
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
OneOne
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Pafos, Cypr
od
$277,393
Powierzchnia 75–175 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Horizon to projektancki kompleks mieszkalny oferujący zaledwie 10 ekskluzywnych apartamentów - 1, 2 i 3-pokojowych - rozmieszczonych na trzech piętrach. Dzięki nowoczesnym układom open- plan, inteligentnym funkcjom domu i wykończeniom high-end, każdy apartament łączy naturalne światło z eleg…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.0
279,630
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
361,189
Mieszkanie 3 pokoi
175.0
477,701
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Pafos, Cypr
od
$409,280
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 81–282 m²
5 obiekty nieruchomości 5
zapierające dech w piersiach widoki na morzefalisty kompleks mieszkalny priorytetem bezpieczeństwa i komfortudynamiczne miasto łączące bogate dziedzictwo historyczneznajduje się naprzeciwko nabrzeża Kato Paphos- 5 minut spacerem do dziewiczych plażdogodnie zlokalizowane sąsiedztwo z łatwym d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.3 – 111.6
419,445 – 559,260
Mieszkanie 3 pokoi
160.3 – 282.0
885,495 – 1,10M
Mieszkanie
110.6
489,353
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Pafos, Cypr
od
$488,423
Powierzchnia 96–150 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Downtown Residences - Nowoczesne życie w sercu Kato PafosPołożony w samym centrum Kato Pafos, Downtown Residences oferuje stylowe apartamenty dwu- i trzypokojowe zaledwie 5 minut spacerem od plaży, portu i obszaru turystycznego, a tylko 10 minut od Kings Avenue Mall. Rezydencje wyposażone są…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
96.0
495,178
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
576,737
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Pafos, Cypr
od
$986,217
Powierzchnia 410–455 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ORION VILLAS to ekskluzywny rozwój mieszkalny obejmujący 10 willi (4 bungalowy i 6 dwupiętrowych domów), położony w prestiżowej miejscowości Tala, zaledwie 4 minuty od centrum Pafos, plaży i pola golfowego. Każda willa posiada od 3 do 4 sypialni i znajduje się na hojnej działce z niezakłócon…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until September!
Pafos, Cypr
od
$325,022
Powierzchnia 72–411 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Eden bay jest premium projekt mieszkalny w Kato Pafos, mieszając curvy, Mediterranean inspirowane architektura z wyjątkowym komfortem i wyrafinowane życie. Rozwój obejmuje pięć budynków z 88 rezydencjami, od studia do przestronnych apartamentów i ekskluzywnych penthouses z prywatnymi basenam…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
82.1
419,445
Mieszkanie 2 pokoi
153.7
722,378
Mieszkanie 3 pokoi
199.2
885,495
Mieszkanie 4 pokoi
411.5
1,75M
Kawalerka
72.0
337,886
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Pafos, Cypr
od
$255,000
Powierzchnia 66–104 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w Celestii, spokojnym schronieniu na skraju Kato Pafos, gdzie śródziemnomorska bryza spotyka urok życia przybrzeżnego. Ten butikowy rozwój oferuje 16 przemyślanych apartamentów, łączących nowoczesną architekturę z eleganckimi wnętrzem, tworząc ponadczasowe poczucie komfortu i stylu. Z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.5
254,997
Mieszkanie 2 pokoi
104.2
375,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Pafos, Cypr
od
$1,59M
Powierzchnia 610 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Odkryj Davanti Mare, ekskluzywna rezydencja nad morzem, przeznaczona dla tych, którzy szukają elegancji, prywatności i bez przeszkód widoki na Morze Śródziemne. Ten luksusowy rozwój łączy nowoczesną architekturę z ponadczasowym komfortem, oferując przestronne apartamenty i penthouses zaledwi…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Pafos, Cypr
od
$268,396
Powierzchnia 59 m²
1 obiekt nieruchomości 1
UNIVERSAL ARIAD - nowoczesne studio w sercu PafosUNIVERSAL ARIAD oferuje stylowy apartament typu studio idealny do życia, wakacji lub inwestycji. Ten nowoczesny rozwój obejmuje przepełniony basen, ogrody krajobrazowe, bar z przekąskami i duży publiczny obszar zielony naprzeciwko budynku z wi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0
273,804
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Pafos, Cypr
od
$461,388
Powierzchnia 93 m²
2 obiekty nieruchomości 2
TRESS to ekskluzywny trzypoziomowy rozwój mieszkalny, z jednym luksusowym dwupokojowym apartamentem na piętro - zapewniając maksymalną prywatność i spokój. Idealnie położony w centrum Pafos, rezydencje znajdują się w odległości spaceru od Kings Avenue Mall, zaledwie 2 minuty jazdy do portu i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
93.0
466,050 – 524,306
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Pafos, Cypr
od
$676,617
Powierzchnia 266 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w EVO Domy - kolekcja 12 luksusowych willi w prestiżowej dzielnicy Konia Pafos. Każda willa z trzema sypialniami jest mieszanką ponadczasowego designu i zrównoważonych innowacji, z ogrzewaniem podłogowym, chłodzeniem VRV, systemami fotowoltaicznymi i wykończeniami premium. EVO Homes o…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Pafos, Cypr
od
$1,14M
Powierzchnia 740 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Avakas Residences 2 to ekskluzywny kompleks trzech nowoczesnych willi położonych w spokojnej wsi Pafos na Cyprze. W otoczeniu naturalnego piękna i krótkiej jazdy od słynnego wąwozu Avakas i morza, każda willa oferuje przestronne wnętrza, prywatne baseny i nowoczesny design - idealne dla spok…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
740.0
1,14M
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Küünal
Zespół mieszkaniowy Küünal
Zespół mieszkaniowy Küünal
Zespół mieszkaniowy Küünal
Zespół mieszkaniowy Küünal
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Küünal
Zespół mieszkaniowy Küünal
Pafos, Cypr
od
$1,38M
Powierzchnia 317 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Küünal to ekskluzywny rozwój dziesięciu nowoczesnych willi położonych w prestiżowej dzielnicy Faros w Pafos, zaledwie 3 minuty od morza i blisko Kings Avenue Mall. Ta przestronna willa z dwoma sypialniami oferuje łazienkę i WC dla gości, prywatny basen, otwartą kuchnię, taras, built- in A / …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
317.0
1,40M
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Pafos, Cypr
od
$232,737
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Type: Modern residential complex of three buildings with a central swimming pool Location: Universal area, Paphos — one of the most desirable and peaceful neighborhoods, only 1.7 km from the sea and 1.2 km from the city center Nearby infrastructure: City center – 1.2 km …
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Pafos, Cypr
od
$415,249
Powierzchnia 110 m²
1 obiekt nieruchomości 1
QUATRRO jest butikowy projekt mieszkalny oferuje jeden ekskluzywny apartament na piętrze na czterech poziomach, zapewniając maksymalną prywatność i komfort. Każdy apartament z dwoma sypialniami posiada przestronny układ open- plan, okna podłogowe-to- sufit, ukryte A / C, opcjonalne ogrzewani…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
419,445
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Pafos, Cypr
od
$355,000
Powierzchnia 89 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nasz najnowszy projekt mieszkaniowy we wsi Embra łączy nowoczesny komfort z spokojem życia na wsi. Rozwój obejmuje 17 przestronnych willi i 19 stylowych apartamentów, zaprojektowanych z materiałów premium i przemyślanych układów. Idealnie położony w samym sercu Embry, oferuje pokój i natural…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.8
355,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Pafos, Cypr
od
$417,737
Powierzchnia 110–120 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lazzero Park jest premium zabudowy mieszkalnej znajduje się w tętniącej życiem strefie turystycznej Kato Pafos (Universal), w odległości krótkiego spaceru od nabrzeża, portu i King 's Avenue Mall. Projekt obejmuje 5 budynków z 56 ekskluzywnych apartamentów i szereg udogodnień w stylu resort,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
110.0 – 120.0
413,621 – 512,655
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Pafos, Cypr
od
$258,000
Powierzchnia 60 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Avalon Gardens 2 to kompleks położony w uroczej miejscowości Emba, oferujący doskonałe połączenie komfortu, luksusu i oszałamiającej przyrody. Ten wspaniały obiekt składa się w sumie z 12 studio, 21 apartamentów i 15 willi, zapewniając szeroki zakres opcji zakwaterowania. Każda jednostka jes…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.1
258,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Pafos, Cypr
od
$321,784
Powierzchnia 107–108 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ten stylowy apartament z dwoma sypialniami znajduje się zaledwie kilka minut od plaży i Starego Miasta. Część budynku butikowego z zaledwie sześcioma rezydencjami, posiada open- plan życia, balkony z widokiem na morze, wykończenia high-end, built- in A / C, prywatny parking i bezpieczny dost…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
107.0
326,235
Mieszkanie 2 pokoi
108.0
436,922 – 471,876
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Pokaż wszystko Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Pafos, Cypr
od
$387,592
Powierzchnia 50–332 m²
14 obiekty nieruchomości 14
Olivia Homes to eleganckie wille na Cyprze, łączące luksus z naturą. Każda willa oferuje przestronne pokoje, nowoczesne udogodnienia i wysokiej jakości wykończenia. Z oszałamiającym widokiem na otaczający krajobraz, ekspansywne tarasy i prywatne baseny, domy te oferują komfort i prywatność. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
1,05M
Willa
264.0 – 332.0
576,737 – 623,342
Mieszkanie
79.0 – 90.0
448,573 – 512,655
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Pafos, Cypr
od
$453,039
Powierzchnia 98 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pine Park to butikowy rozwój 12 nowoczesnych luksusowych apartamentów dwupokojowych, znajdujących się w pożądanym Grobowcu Kings obszaru Kato Pafos - zaledwie kilka minut od morza, restauracji i zabytków kultury.Każdy apartament posiada przestronne wnętrza, duże zadaszone balkony i nowoczesn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
448,573 – 506,829
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Pafos, Cypr
od
$456,370
Powierzchnia 120–160 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Infinity to innowacyjny rozwój położony w samym centrum Pafos, w pobliżu ratusza, parku miejskiego, szkół i wszystkich niezbędnych udogodnień miasta. Zainspirowany formą chińskiego smoka, architektura wyróżnia się swoim futurystycznym designem. Kompleks oferuje basen na dachu z panoramicznym…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
120.0 – 159.7
461,390 – 626,836
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy The Triangle House
Zespół mieszkaniowy The Triangle House
Zespół mieszkaniowy The Triangle House
Zespół mieszkaniowy The Triangle House
Pafos, Cypr
od
$870,777
Powierzchnia 317 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Triangle House jest unikalną willą z trzema sypialniami w prestiżowych grobowcach okolicy Kings, zaledwie kilka minut od plaży Venus i lokalnych udogodnień. Wyposażony w architekturę trójkątną, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie VRV, 5.2k W panele słoneczne i efektywność energetyczna klasy A. …
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Apartamentowiec La Mer
Apartamentowiec La Mer
Apartamentowiec La Mer
Apartamentowiec La Mer
Apartamentowiec La Mer
Pokaż wszystko Apartamentowiec La Mer
Apartamentowiec La Mer
Pafos, Cypr
od
$404,444
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 66–99 m²
2 obiekty nieruchomości 2
La Mer to luksusowy projekt mieszkalny położony w pobliżu chronionego przez UNESCO- grobowców królów w Pafos. Rozwój oferuje wspaniałe widoki na morze i znajduje się w odległości spaceru od plaży, co stanowi doskonałą lokalizację cieszyć się słynne zachody słońca Pafos. Mieszkańcy skorzystaj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
66.0
413,619
Mieszkanie 2 pokoi
99.0
512,655
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Pafos, Cypr
od
$438,319
Powierzchnia 98 m²
1 obiekt nieruchomości 1
TWINS to stylowy projekt mieszkalny składający się z dwóch budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 25 sztuk, położony w odległości spaceru od Starego Miasta Pafos i zaledwie 3 minuty jazdy od piaszczystych plaż Kato Pafos. Te energooszczędne apartamenty wyposażone są w okna podłogowe do sufi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
442,748
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Pafos, Cypr
od
$523,656
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 64–100 m²
5 obiekty nieruchomości 5
TM Boutique — 5 ekskluzywnych apartamentów z 1 sypialnią, zaledwie 280 m od plaży w dzielnicy Tombs of the Kings, Pafos. Powierzchnia od 64 do 100 m². Cena od 450 000 €. TM Boutique to butikowa inwestycja premium zlokalizowana w jednej z najbardziej pożądanych części Pafos. Tylko 5 nowocz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
64.2 – 100.5
524,306 – 629,168
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Pafos, Cypr
od
$404,531
Powierzchnia 118–206 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Harmony to nowoczesny boutique development oferujący 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty z uderzającym design i open- plan układów, które maksymalizują przestrzeń i naturalne światło. Położony zaledwie 700m od plaży i w odległości spaceru do grobowców królów, AUB University i wszystkich kluczowych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
117.6
407,794
Mieszkanie 3 pokoi
206.3
652,469
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City Landmark
Zespół mieszkaniowy City Landmark
Pafos, Cypr
od
$453,362
Powierzchnia 104–166 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Miasto Landmark jest premium rozwoju mieszkaniowego w tętniącym życiem centrum Pafos, Cypr. Zaprojektowany z myślą o elegancji i funkcjonalności, kompleks oferuje nowoczesne apartamenty z przestronnymi układami, high-end wykończenia i panoramiczne widoki na miasto. Zaledwie kilka kroków od s…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
103.7
454,398
Mieszkanie 2 pokoi
129.8
605,864
Mieszkanie 3 pokoi
166.4
827,239
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy ALSOS
Zespół mieszkaniowy ALSOS
Zespół mieszkaniowy ALSOS
Zespół mieszkaniowy ALSOS
Zespół mieszkaniowy ALSOS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ALSOS
Zespół mieszkaniowy ALSOS
Pafos, Cypr
od
$319,884
Powierzchnia 94 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ALSOS to projekt składający się z sześciu luksusowych dwupokojowych apartamentów zlokalizowanych w obiecującej dzielnicy mieszkalnej Anavargos w Pafos. Okolica oferuje liczne udogodnienia, w tym szkoły i szpital ogólny. Z wygodnym dostępem do autostrady, centrum miasta i morza, lokalizacja t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
326,235
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Pafos, Cypr
od
$530,596
Powierzchnia 355–390 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Premier Residences to kolekcja 20 nowoczesnych willi w uroczej dzielnicy Emba, Pafos. Projekt oferuje doskonałą mieszankę podmiejskiego spokoju i wygody miejskiej, ze szkołami, sklepami i udogodnieniami rekreacyjnymi zaledwie kilka minut drogi. Każdy dom jest starannie zaprojektowany, aby za…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Pafos, Cypr
od
$265,000
Powierzchnia 61–86 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wprowadzenie naszego nowego projektu w tętniącym życiem sercu Pafos, oferującego niezrównaną wygodę i łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień. W budynku znajduje się 12 przestronnych apartamentów dwupokojowych i 8 stylowych jednopokojowych. Dwupokojowe apartamenty są idealne dla ro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
265,000
Mieszkanie 2 pokoi
86.0
410,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Pafos, Cypr
od
$187,818
Powierzchnia 63–91 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Luma Genesis to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Pafos, zaledwie kilka minut od piaszczystej plaży Geroskipou. Projekt składa się z 24 elegancko zaprojektowanych apartamentów 1 i 2-pokojowych, łączących współczesną architekturę z inteligent…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.6
192,246
Mieszkanie 2 pokoi
90.6
320,409
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Pafos, Cypr
od
$557,984
Powierzchnia 132 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Miasto 9 to nowoczesny kompleks mieszkalny w sercu Pafos, Cypr, oferujący nowoczesne apartamenty i domy mieszkalne przeznaczone dla miejskiego komfortu i stylu. Położony zaledwie kilka minut od centrum miasta, szkoły, sklepy i morze, Miasto 9 łączy elegancką architekturę, jakość wykończenia …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
132.0
559,259
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Pokaż wszystko Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Pafos, Cypr
od
$454,999
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 61–175 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ikaria Park to nowo uruchomiony projekt oferujący świeży, unikalny projekt w Pafos. Dzięki nowoczesnej architekturze projekt ten oferuje wybór stylowych apartamentów jedno- i dwupokojowych oraz luksusowych penthouses. Mieszkańcy mogą korzystać z najwyższej klasy udogodnień, w tym kawiarnia n…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
483,527
Mieszkanie 2 pokoi
105.0
634,993
Mieszkanie 3 pokoi
175.0
1,50M
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Pafos, Cypr
od
$265,000
Powierzchnia 69–100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Germazogeia Widok 2 jest nowoczesnym rozwojem mieszkaniowym w południe-po Germasogeia obszarze Limassol. Ten trzypiętrowy budynek składa się z zaledwie 8 stylowych apartamentów: 5 jednopokojowych i 3 dwupokojowych, każdy z pokrytą werandą. Punktem kulminacyjnym apartamentu na trzecim piętrze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
265,000
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
375,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Pafos, Cypr
od
$225,000
Powierzchnia 57–139 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Akakia Residences to rozwój mieszkań, które łączy nowoczesny design z doskonałą lokalizacją, znajduje się w samym sercu miasta Pafos i blisko morza. Nowoczesna filozofia budynku znajduje odzwierciedlenie w fair- betonowych ścianach zewnętrznych oraz zastosowaniu marmuru najwyższej jakości i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.0
225,000
Mieszkanie 2 pokoi
139.0
427,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Pafos, Cypr
od
$416,992
Powierzchnia 97 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nadia Park oferuje ekskluzywną kolekcję sześciu stylowych dwupokojowych apartamentów w bardzo pożądanym Uniwersalnym obszarze Pafos. Zaprojektowane do współczesnego życia, każda rezydencja posiada układ openplan, wykończenia premium i prywatne balkony, które zapraszają naturalne światło i sp…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
97.5
425,271
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Zespół mieszkaniowy Nadia Park
Pafos, Cypr
od
$420,644
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 98 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nadia Park – Nowoczesne apartamenty w Universal, Pafos Powierzchnia całkowita: ~90–95 m² | Klasa energetyczna A | Ogrzewanie podłogowe i system VRF | Basen, parking i komórka lokatorska Nadia Park to ekskluzywna inwestycja mieszkaniowa złożona z 6 przestronnych apartamentów z 2 sypialn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
97.5
425,271 – 454,399
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Zespół mieszkaniowy T House
Pafos, Cypr
od
$1,68M
Powierzchnia 762 m²
1 obiekt nieruchomości 1
T House - Contemporary 4- Sypialnia Bungalow w Geroskipou, PafosTen pięknie zaprojektowany bungalow łączy nowoczesną architekturę z przemyślanym designem i wykończeniem premium. Z przestronnym, otwartym planem życia, elegancką kuchnią, ogrzewaniem podłogowym i przytulnym kominkiem, oferuje c…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
