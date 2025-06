Kompleks mieszkalny Olivia IV

Tremithousa, Cypr

ZASOBY MESOYI 8 to duży rozwój mieszkalny na ponad 35000 m ² spokojnego krajobrazu wiejskiego, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos i kluczowych udogodnień. Projekt obejmuje ponad 80 nowoczesnych willi z 3 do 6 sypialniami, rozmiarami od 270 do 360 m ² oraz obszarami wewnętrznymi od …