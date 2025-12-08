  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Demos Larnakas
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Demos Larnakas, Cypr

Larnaka
5
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Larnaka, Cypr
od
$605,936
Powierzchnia 67–191 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Witamy w wizjonerskim rozwoju przybrzeżnym na nowo definiując przyszłość Larnaki - zrównoważoną społeczność nabrzeża XXI wieku przekształcającą 300 000 m ² dawnej ziemi przemysłowej w tętniące życiem miejsce przeznaczenia. Projekt oferuje luksusowe rezydencje od studio do 3 pokojowych aparta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
89.5
757,331
Mieszkanie 2 pokoi
161.2
1,51M
Mieszkanie
190.5
2,05M
Kawalerka
67.0
605,865
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$224,894
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 77–110 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Palma Livadia jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym, który łączy elegancki design, komfort i dobrze przemyślaną infrastrukturę, położony w prestiżowej okolicy. Kompleks przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb współczesnych mieszkańców, oferując nowoczesne apartamenty, udogodnienia rekrea…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
77.0
150,301
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
284,291
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Pokaż wszystko Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Larnaka, Cypr
od
$1,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Przestronny apartament 3 sypialnia 131 m2 na 5 piętrze. Projekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy Mackenzie Mackenzie z słynnych restauracji, barów i tawern zaledwie 70 m od morza. Apartament posiada nowoczesny design, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i wygodny układ. Cała infrast…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
OneOne
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$181,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 74–241 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Breeze Residence jest premium offplan kompleks mieszkalny w Livadii, Larnaca, Cypr, z dostawy w grudniu 2027. Składa się z dwóch trzypiętrowych bloków, oferuje 1-, 2- i 3-pokojowe apartamenty od 96 m ² do 240,5 m ², cena od €180.000 do €410000. Penthouses wyposażone są w prywatne ogrody dach…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
186,420
Mieszkanie 2 pokoi
109.5 – 155.0
250,502 – 332,061
Mieszkanie 3 pokoi
229.8 – 240.5
442,748 – 477,701
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Larnaka, Cypr
od
$142,216
Rok realizacji 2025
Terra Life in IskeleTricon Development zaprezentował nowy projekt Terra Life w Turcji. Kompleks, składający się z kilku małych bloków studia, będzie położony w obszarze kurortu Iskele na północnym Cyprze. Szacuje się, że termin zakończenia wynosi grudzień 2025 r.Główną zaletą nieruchomości w…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Larnaka, Cypr
od
$1,13M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Doświadcz doskonałej mieszanki luksusu, komfortu i nowoczesnego wzornictwa w tej wyjątkowej rezydencji na poziomie split- znajduje się w prestiżowej nowej dzielnicy Larnaca Marina. Dzięki efektywności energetycznej A, ten dom oferuje zrównoważone życie obok zapierającego dech w piersiach 180…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Larnaka, Cypr
od
$283,033
Powierzchnia 72–101 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Eos to nowy projekt mieszkaniowy Adwan Real Estate, usytuowany w samym sercu Larnaca na cichej ulicy naprzeciwko kompleksu Helios. Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem życiem miasta a spokojnym wyjazdem. Rozwój składa się z zaledwie 8 przestronnych apartamentów z 1 lub 2 sypia…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Pokaż wszystko Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$303,333
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Imponujący kompleks mieszkalny, który przyczyni się do rozwoju obszaru Livadia w jednym z najbardziej pożądanych obszarów mieszkalnych w Larnace.Jest doskonale usytuowany w spokojnej dzielnicy mieszkalnej, otoczony przez domy i wille i tuż obok pięknego parku. Aqua jest zaledwie 2 km od morz…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Na mapie
Realting.com
Udać się