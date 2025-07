Kompleks mieszkalny Fremont Park

Fremont Park to nowoczesna strzeżona społeczność w prestiżowym, szybko rozwijającym się obszarze Limassol. Położony zaledwie 2 minuty od nowego 18-dołkowego pola golfowego i obok City of Dreams - Cypryjski jedyny ośrodek kasyn. Mieszkańcy cieszą się in- house udogodnienia, w tym basen, siłownia i sauna. Społeczność znajduje się po drugiej stronie drogi od największego centrum handlowego i rozrywkowego Limassol, i tylko 5 minut jazdy od plaży Lady 's Mile, starego miasta, miejsc kulturalnych i miasta największej przystani. Unikalny styl życia w wysoce potencjalnej lokalizacji.