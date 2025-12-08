  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Tremithousa
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Tremithousa, Cypr

Pafos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Ajia Napa
2
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCES 7
Tremithousa, Cypr
od
$502,816
Powierzchnia 300 m²
1 obiekt nieruchomości 1
MESOYI Residences to duży rozwój mieszkalny na ponad 35000 m ² spokojnego krajobrazu wiejskiego, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos i kluczowych udogodnień. Projekt obejmuje ponad 80 nowoczesnych willi z 3 do 6 sypialniami, rozmiarami od 270 do 360 m ² oraz obszarami wewnętrznymi o…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Cypr
od
$513,294
Powierzchnia 201 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ZASOBY MESOYI 8 to duży rozwój mieszkalny na ponad 35000 m ² spokojnego krajobrazu wiejskiego, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos i kluczowych udogodnień. Projekt obejmuje ponad 80 nowoczesnych willi z 3 do 6 sypialniami, rozmiarami od 270 do 360 m ² oraz obszarami wewnętrznymi od …
Stowarzyszenie
BitProperty
