Kompleks mieszkalny Cypress Park

🏡 Cypress Park to wyjątkowy kompleks 104 apartamentów o powierzchniach od 50 do 122 m² z 1–3 sypialniami, położony w malowniczej dzielnicy Geroskipou w Pafos. Nowoczesna architektura, energooszczędne materiały (klasa A) i bogata infrastruktura tworzą idealne warunki do całorocznego zamieszkania, wypoczynku lub inwestycji pod wynajem.

✨ Najważniejsze cechy kompleksu:

Przestronne apartamenty z panoramicznymi oknami, zadaszonymi werandami i prywatnymi ogrodami na parterze

System VRV i materiały o wysokiej izolacyjności

Możliwość zakupu pakietu meblowego

Klasa energetyczna A

🏊‍♂️ Udogodnienia i infrastruktura:

Kryty basen z podgrzewaną wodą, spa i nowoczesna siłownia

Klub z kawiarnią, salonem, biblioteką i restauracją

Zadbane ogrody i strefy rekreacyjne

Opieka medyczna na miejscu i całodobowy system alarmowy

Osiedle strzeżone, monitoring, kontrola wjazdu

📍 Lokalizacja:

3,5 km do plaży

5 km do centrum Pafos

7 km do lotniska międzynarodowego

Blisko pól golfowych, sklepów i restauracji

💼 Korzyści dla kupujących:

Prosty proces zakupu i elastyczne plany płatności

Wysoki potencjał wynajmu i wzrost wartości

Stały roczny koszt utrzymania od 2 500 €/rok

🔑 Cypress Park — prywatność, wygoda i nowoczesne udogodnienia z dostępem do najlepszej opieki zdrowotnej w prestiżowej lokalizacji.

📞 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub umówić prywatną prezentację!