Kompleks mieszkalny Ionion Leaflet

Ta willa z 5 sypialniami w Icebula Seafront Villas oferuje eleganckie życie zaledwie kilka kroków od Morza Śródziemnego. Z pokrytymi powierzchniami do 265 m ² i działkami do 861 m ², każda willa posiada klasyczny projekt Greek- inspirowany Greek-, prywatny basen przepełniony wodą, przestronny ogród z grillem i open- plan wnętrza. Położony w pobliżu portu Liopetri i Ayia Napa Marina, obszar łączy naturalne piękno, prywatność i wygody. Idealny do luksusowego domu wakacyjnego, inwestycji lub stałego pobytu nad morzem.