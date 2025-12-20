  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Konia, Cypr

Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Konia, Cypr
od
$273,848
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–94 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
73.0
275,244
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
374,800
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Konia, Cypr
od
$1,24M
Powierzchnia 475 m²
2 obiekty nieruchomości 2
KONIA THEA to luksusowy rozwój mieszkalny składający się z zaledwie dwóch wyjątkowo zaprojektowanych willi, znajdujących się w prestiżowej i spokojnej części Konii na zachodnim skraju Pafos. Każda willa oferuje niezakłócone panoramiczne widoki na morze i zapierające dech w piersiach zachody …
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Konia, Cypr
od
$947,264
Powierzchnia 582–662 m²
2 obiekty nieruchomości 2
EVO Homes reprezentuje nowy standard luksusu życia w sercu Konia, Pafos. Te nowoczesne wille są starannie zaprojektowane z wysokiej klasy wykończenia, ogrzewania podłogowego, klimatyzacji VRV i energooszczędnych systemów, w tym paneli fotowoltaicznych. Przestronne wnętrza, eleganckie kuchnie…
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Konia, Cypr
od
$679,766
Powierzchnia 450–570 m²
2 obiekty nieruchomości 2
KONIA PANTHEA to prestiżowy projekt mieszkalny składający się z zaledwie 3 luksusowych willi, położony w spokojnej i wysokiej skali okolicy Konia, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos. Nowoczesny projekt architektoniczny łączy się płynnie z naturalnym otoczeniem, oferując płynne połą…
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Konia, Cypr
od
$516,648
3 obiekty nieruchomości 3
Fairview - Współczesne Wille w Prestigible Konia Area, PafosFairview jest kolekcją nowoczesnych i energooszczędnych 3 i 4-pokojowych willi znajduje się w południowo-po dzielnicy mieszkalnej Konia, zaledwie 5 minut od centrum miasta Pafos i morza. W każdej willi znajdują się przestronne układ…
