Nowe mieszkania w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Apartamentowiec VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$780,802
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 121 m²
1 obiekt nieruchomości 1
VOS znajduje się w odległości spaceru od supermarketów, sklepów i butików Kolonakiou Street. Spacer trochę dalej, a dojdziesz do nadmorskiej promenady i piaszczystej plaży na spacer wzdłuż wody, podczas gdy centrum miasta jest zaledwie 1 km od hotelu. Samochodem jest zaledwie kilka minut do …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
818,328
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy City Palm Residence
Zespół mieszkaniowy City Palm Residence
Zespół mieszkaniowy City Palm Residence
Zespół mieszkaniowy City Palm Residence
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$369,945
Powierzchnia 107–236 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Palma miejska Rezydencja to nowoczesny kompleks mieszkalny w samym sercu miasta, łączący elegancką architekturę, doskonałą jakość konstrukcji i przemyślany design. Przestronne apartamenty z panoramicznymi oknami, stylowe wykończenia i balkony otoczone palmami. Idealny wybór dla tych, którzy …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
106.9
276,701
Mieszkanie 3 pokoi
236.2
765,342
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$339,701
Powierzchnia 77–286 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Imperio Skyline to ekskluzywna strzeżona społeczność zagnieżdżona na wzgórzach Agios Athanasios, Limassol. Ten zrównoważony rozwój oferuje 3-pokojowe wille i nowoczesne apartamenty, łącząc elegancki design z komfortem i przyjaznych dla środowiska funkcji. Zaledwie 3 km od centrum miasta i pl…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
77.0
340,283
Mieszkanie 2 pokoi
193.0
582,838
Willa
286.0
956,089
Stowarzyszenie
BitProperty
