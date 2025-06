Kompleks mieszkalny AQUILA VILLAS

Acquila VILLAS to ekskluzywny rozwój zaledwie 9 dwupiętrowych willi z 3 lub 4 sypialniami, znajduje się w bardzo wysublimowanej miejscowości Tala, Pafos. Każda willa znajduje się na hojnej działce i oferuje niezakłócony widok panoramiczny na morze i zatokę Peyia. Zaprojektowane z nowoczesnych linii architektonicznych i naturalnych materiałów, domy doskonale pasują do otaczającego krajobrazu. Cechy obejmują prywatne baseny przelewowe, ogrzewanie podłogowe, systemy słoneczne 5kW, obszary grillowe, systemy alarmowe i zaopatrzenie w ładowarki elektryczne. Zaledwie kilka minut od centrum Pafos, plaży, pola golfowego i wsi udogodnienia - AQUILA jest idealny do luksusowego życia lub inwestycji.