Nowe mieszkania w Strovolos, Cypr

Zespół mieszkaniowy Cape Town Lofts
Strovolos, Cypr
$192,128
Powierzchnia 96–174 m²
Cape Town Lofts to stylowy zajazd miejski w samym sercu Strovolos w Nikozji. Dzięki czystym liniom architektonicznym i wyrafinowanej estetyce oferuje nowoczesne miasto mieszkające w spokojnej, dobrze połączonej dzielnicy. Idealny dla profesjonalistów, studentów lub inwestorów poszukujących t…
Mieszkanie 1 pokój
95.8
319,062
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
729,957
Rezydencja 360 Nicosia
Strovolos, Cypr
Cena na żądanie
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 34
1 obiekt nieruchomości 1
360 Nikozja: najwyższy budynek w Nikozji. Nowa generacja życia Ulepszona koncepcja stylu życia, 360 Nikozja, całe nowe pokolenie życia ma rządzić w stolicy wyspy. 360 Nikozja charakteryzuje się filarami elegancji, wyrafinowania, wyjątkowości i luksusu, a znacznie przewyższa bycie tylko bud…
