Kompleks mieszkalny MESOYI RESIDENCES 7

MESOYI Residences to duży rozwój mieszkalny na ponad 35000 m ² spokojnego krajobrazu wiejskiego, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos i kluczowych udogodnień. Projekt obejmuje ponad 80 nowoczesnych willi z 3 do 6 sypialniami, rozmiarami od 270 do 360 m ² oraz obszarami wewnętrznymi od 180 do 192 m ². Każda willa oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na góry, wieś i morze. Mieszkańcy mają możliwość dodania prywatnego basenu lub tarasu na dachu z barem, aby cieszyć się okolicą. MESOYI Residences oferuje doskonałą mieszankę spokoju, nowoczesnego życia i łatwy dostęp do szkół, plaż, sklepów i przystani Pafos.