  2. Cypr
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Koinoteta Parekklesias, Cypr

Pafos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Ajia Napa
2
Zespół mieszkaniowy Capri House
Parekklisia, Cypr
$4,20M
Powierzchnia 76–174 m²
Capri House to ekskluzywna rezydencja nad morzem, która oferuje panoramiczne widoki na morze i prestiżowy styl życia zaledwie kilka kroków od najlepszych 5-gwiazdkowych kurortów Limassol. Ten boutique development oferuje elegancki design, udogodnienia na najwyższym poziomie - w tym wspólny b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.8
317,409
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
726,175
BitProperty
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
