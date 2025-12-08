  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Nikozja, Cypr

Nikozja
2
Strovolos Municipality
2
Strovolos
2
Lakatameia Municipality
1
Zespół mieszkaniowy Cape Town Lofts
Strovolos, Cypr
od
$192,128
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Cape Town Lofts to stylowy zajazd miejski w samym sercu Strovolos w Nikozji. Dzięki czystym liniom architektonicznym i wyrafinowanej estetyce oferuje nowoczesne miasto mieszkające w spokojnej, dobrze połączonej dzielnicy. Idealny dla profesjonalistów, studentów lub inwestorów poszukujących t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
315,749
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
722,378
Stowarzyszenie
BitProperty
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Strovolos, Cypr
Cena na żądanie
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 34
1 obiekt nieruchomości 1
360 Nikozja: najwyższy budynek w Nikozji. Nowa generacja życia Ulepszona koncepcja stylu życia, 360 Nikozja, całe nowe pokolenie życia ma rządzić w stolicy wyspy. 360 Nikozja charakteryzuje się filarami elegancji, wyrafinowania, wyjątkowości i luksusu, a znacznie przewyższa bycie tylko bud…
Deweloper
Cyfield Group
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Lakatameia, Cypr
od
$305,398
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
2 obiekty nieruchomości 2
For sale 12 villas in Epoque Residences in Lakatamia, Nicosia   Epoque Residences is a contemporary residential complex located in the peaceful area of Lakatamia, combining elegant design with everyday comfort. The project consists of spacious 3- and 4-bedroom homes that blend modern a…
Stowarzyszenie
BitProperty
