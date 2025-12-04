  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Peyia
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Peyia, Cypr

Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Zespół mieszkaniowy Cap St Georges
Peyia, Cypr
od
$1,74M
Powierzchnia 620–800 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Cap St Georges jest prestiżowym kurortem na południowo-zachodnim wybrzeżu Cypru, w pobliżu Pafos. Oferując luksusowe wille i rezydencje z panoramicznym widokiem na morze, łączy w sobie elegancką architekturę, wysokiej klasy wykończenia i 5-gwiazdkowe udogodnienia - w tym plaży, spa, restaura…
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Peyia, Cypr
od
$1,79M
Powierzchnia 1 166 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ZEUS Morze Jaskinie to ekskluzywny projekt mieszkalny położony w prestiżowej nadmorskiej części Pafos. Te nowoczesne wille łączą elegancję architektoniczną z panoramicznymi widokami na morze i komfortem na wysokim poziomie. Przestronne układy, baseny, wysokie sufity, okna podłogowe, kuchnie,…
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Peyia, Cypr
od
$2,59M
Powierzchnia 3 000 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Klejnot z Seacaves - Luksusowe wille w jednym z najbardziej prestibialnych obszarów przybrzeżnych PafosKlejnot Seacaves znajduje się w oszałamiającej okolicy zatoki morskiej, zaledwie 4 minuty spacerem od morza i 5 minut jazdy od Coral Bay, lokalnych sklepów i Peyia centrum wsi. Każda willa …
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy INFINITY
Zespół mieszkaniowy INFINITY
Peyia, Cypr
od
$639,769
Powierzchnia 293–800 m²
3 obiekty nieruchomości 3
INFINITY to ekskluzywny rozwój 20 luksusowych willi jednoosobowych w spokojnym mieście Peyia, oferujących 3-5 pokojowe domy z prywatnymi basenami, ogrzewaniem podłogowym i zaawansowanymi systemami VRF. Każda willa jest zaprojektowana z myślą o elegancji i trwałości, posiada panoramiczne wido…
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Peyia, Cypr
od
$935,497
Powierzchnia 607–624 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Ta 4-pokojowa willa w parku Shell oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i połączenia z naturą w prestiżowej części zatoki morskiej Peyia. Zaprojektowany z wysokimi sufitami, open- plan życia, i ekspansywne na zewnątrz, posiada apartament i trzy dodatkowe sypialnie. W willi znajduje s…
Zespół mieszkaniowy Golden View
Zespół mieszkaniowy Golden View
Zespół mieszkaniowy Golden View
Zespół mieszkaniowy Golden View
Zespół mieszkaniowy Golden View
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Golden View
Zespół mieszkaniowy Golden View
Peyia, Cypr
od
$598,384
Powierzchnia 152–201 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Złoty Widok jest ekskluzywny rozwój 57 luksusowych 3-pokojowych willi z prywatnymi basenami, znajduje się w samym sercu Pegeia, Pafos. Zbudowane zgodnie z wysokimi standardami wille oferują wspaniałe widoki na morze i miasto. Projekt jest otoczony przez wszystkie niezbędne udogodnienia - cen…
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Zespół mieszkaniowy Sea Caves Villas
Peyia, Cypr
od
$673,908
Powierzchnia 136–565 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Sea Caves Villas to ekskluzywna kolekcja luksusowych domów znajdujących się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Pafos, w pobliżu słynnych jaskiń morskich i Półwyspu Akamas. Te przestronne wille oferują od 3 do 5 sypialni, baseny, ogrody krajobrazowe i wspaniałe widoki na morze. Zapr…
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Peyia, Cypr
od
$1,27M
Powierzchnia 582 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Blue Horizon to luksusowa 4-sypialnia, 5-łazienkowa willa w prestiżowej części cypryjskich jaskiń morskich, zaledwie 200 m od morza. W otoczeniu urody naturalnej i słynnych sąsiadów, ten 237 m ² designerski dom na 582 m ² działki oferuje otwarty plan życia, panoramiczne widoki na morze, high…
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Peyia, Cypr
od
$781,476
Powierzchnia 278 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Coral Bay Villas - Wybrzeże życia w jednym z najlepszych miejsc PafosZaledwie 500 metrów od słynnej Coral Bay Beach, te wille oferują doskonałą mieszankę prywatności, naturalne piękno i wygody na najwyższym poziomie. W odległości spaceru od restauracji, sklepów, klubu jachtowego i luksusowyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
278.2
793,075
