  Cypr
  Koinoteta Phoinikarion
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Koinoteta Phoinikarion, Cypr

Pafos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Ajia Napa
2
Zespół mieszkaniowy Flow
Foinikaria, Cypr
od
$385,195
Powierzchnia 96–174 m²
Flow jest premium na żywo i rozwoju pracy łącząc elitarne apartamenty i nowoczesne biura w jednym stylowym budynku w pobliżu centrum Limassol. Położony zaledwie 600 m od piaszczystych plaż i otoczony przez sklepy, restauracje, szkoły i miejsca kultury. Apartament oferuje luksusowe wykończeni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
315,196
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
721,113
Stowarzyszenie
BitProperty
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
