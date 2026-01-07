  1. Realting.com
  3. Koinoteta Talas
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Koinoteta Talas, Cypr

Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Tala, Cypr
od
$892,913
Powierzchnia 685 m²
1 obiekt nieruchomości
Acquila VILLAS to ekskluzywny rozwój zaledwie 9 dwupiętrowych willi z 3 lub 4 sypialniami, znajduje się w bardzo wysublimowanej miejscowości Tala, Pafos. Każda willa znajduje się na hojnej działce i oferuje niezakłócony widok panoramiczny na morze i zatokę Peyia. Zaprojektowane z nowoczesnyc…
Zespół mieszkaniowy Lofos Heights
Tala, Cypr
od
$936,278
Powierzchnia 785–1 180 m²
2 obiekty nieruchomości
LOFOS HEIGHTS to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy położony w elitarnej dzielnicy Lofos Tala, jeden z najbardziej wysuniętych przedmieść Pafos. Projekt oferuje kolekcję dwu- i trzypiętrowych willi z 3-4 sypialniami, każdy zbudowany na hojnej działce i oferuje zapierające dech w piersiach, niez…
